У вівторок, 28 січня, о 21:00 в ефір СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Швабра». Два наступні епізоди познайомлять глядачів з новими пригодами героїв і здивують любителів гострих детективів своїм незвичайним сюжетом. Що чекає глядачів у 3 і 4 серіях серіалу «Швабра», читайте в нашому матеріалі.

У 3 і 4 серіях серіалу «Швабра» ви дізнаєтеся:

На який божевільний вчинок піде геніальний математик Анна Миколаївна?

Хто спробує врятувати життя молодої вчительки?

І чим обернеться небезпечна гра вчительки на прізвисько Швабра?

Дивіться серіал «Швабра» з понеділка по четвер о 20:00 і 21.00 на телеканалі СТБ.

Video: «Швабра»: що чекає глядачів у 3 і 4 серіях детективного серіалу на телеканалі СТБ Серіал Швабра - 3, 4 серії від 28 січня 2020. Опис, сюжет 3 серії, 4 серії Швабра - що буде у фільмі Швабра 28.01.2020

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