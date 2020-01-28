«СТБ Серіал» представив детективну картину «Швабра». За словами режисера Тараса Дударя, команді проєкту вдасться здивувати глядачів не лише інтригуючим сюжетом, а й незвичайним підходом до сучасної науки. За сюжетом головна героїня — шкільна вчителька математики Анна Миколаївна — допомагає капітану Вершиніну розслідувати злочини за допомогою математичних методів. Про зйомки детективного серіалу «Швабра» розповів режисер Тарас Дудар.

За словами Тараса, сценарій — не головний козир його фільму. Актори привносять багато свого в образи, доповнюють героїв і змінюють їх, тому він не проти імпровізації на майданчику:

«Якщо доповнення акторів працюють на поліпшення образу, тільки божевільний від цього відмовиться! Випадковостей не буває, у нас знімаються саме ті, хто повинен. Прекрасна Саша Ребенок (Швабра). Її образ у сценарії зовсім інший, героїня там більш гострохарактерна, жорстка і відсторонена. Саша в серіалі вийшла більш цікавою, витонченою, десь трохи дивною.

Більше на тему: Серіал «Швабра»: кількість серій і графік виходу

На противагу їй Антон Батирєв (Вершинін) — веселий, простий і смішний. Друга пара — Анна Кузіна (Катя) і Олександр Рудько (Гончаренко). Їхня історія теж про кохання, але там все інакше. Образ Саші написаний під нього, Рудько — артист для інтелектуального гумору, він вміє жартувати і на екрані, і в житті. Сергій Сипливий (Зурабов) — прекрасний начальник. Він буде далеко не плоским персонажем».

Режисер не приховує, що в серіалі глядачів телеканалу СТБ здивують не лише актори і сценарій, а й гарячі пікантні сцени. За його словами, вони відрізняються від багатьох інших робіт.

«Я себе вважаю майстром еротичної комедії (посміхається. — Прим. ред.). Мені здається, що всі незручні сцени, які артистам важко грати, у нас вийшли красивими, не вульгарними і з почуттям гумору. Наше завдання — зачарувати глядача. І, думаю, нам усе вдасться!» — підсумовує режисер Тарас Дудар.

Дивіться серіал «Швабра» з понеділка по четвер о 20:00 і 21:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ