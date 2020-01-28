Телеканал СТБ і UA: Суспільне мовлення визначилися з повним складом журі Національного відбору на Євробачення-2020. У лютому разом з Тіною Кароль та Андрієм Данилком місце за суддівським столом займе Віталій Дроздов.

Новий суддя Національного відбору – 2020 Віталій Дроздов в українській музичній індустрії давно визнаний одним із найкращих експертів. Багато років поспіль Віталій утримує на лідерській позиції радіостанцію «Хіт ФМ», є членом журі великих музичних премій в Україні і бере участь у важливих для української музики подіях.

«Я дуже ціную, що мені довірили стати частиною професійного журі Національного відбору на Євробачення-2020. Сподіваюся, що мій майже 30-річний досвід роботи на радіо буде корисним при виборі саме тієї пісні і того артиста, які зможуть зачепити масову європейську аудиторію. Україна – одна з найсильніших музичних країн в Європі на сьогодні. І для мене ідеальний представник України на Євробаченні – це артист з яскравим образом, з вираженим мелодизмом, сучасною подачею і аранжуванням. Серед всього музичного матеріалу, представленого півфіналістами відбору, я буду шукати пісню-«ракету», яка зможе запам’ятатися глядачам буквально з першого разу. Це специфіка конкурсу Євробачення, адже саме така пісня має більше шансів на перемогу», – коментує Віталій Дроздов.

У 2006 році Тіна Кароль представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який проходив в Афінах, де зайняла 7 місце. Понад 15 років Тіна Кароль займається активною музичною діяльністю: співачка є тренером вокального шоу «Голос країни», випустила 11 альбомів, 35 кліпів і 3 музичних фільми; на її рахунку 11 концертних сольних турів. Тіна Кароль багаторазово відзначена державними та церковними нагородами (за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України та за свою благодійну діяльність), а також отримала близько 20 музичних і телевізійних премій, серед яких M1 MUSIC AWARDS, YUNA, «Телетріумф».

Британське видання The Guardian назвало номер Вєрки Сердючки «найкращою піснею, яка не виграла Євробачення». Також «Dancing! Lasha Tumbai» був визнаний найяскравішим номером за всю історію цього пісенного конкурсу.

У 2016–2020 роках Андрій Данилко – суддя Національного відбору на Євробачення. В цей же час він стає членом журі оновленого складу суддів шоу «Х-фактор» на Телеканалі СТБ. Слід зазначити, що він продовжив суддівство і в 10 сезоні «Х-фактор».

22 січня відбулося жеребкування, за результатами якого визначився порядок виступів у першому і другому півфіналах.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться в столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

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