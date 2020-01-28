Уже відомо, коли чекати вихід нового сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх» на телеканалі СТБ. Програма виходитиме у звичні день тижня і час. Ведучим 15 сезону, як і раніше, буде досвідчений юрист і народний адвокат Михайло Присяжнюк. Коли ж нам чекати перший випуск 15 сезону «Один за всіх» – дізнаєтеся в матеріалі.

Ведучий Михайло Присяжнюк вже четвертий сезон поспіль разом із фантастичною командою «Один за всіх» продовжують боротьбу за справедливість. Перший випуск 15 сезону гостросоціального проєкту ми побачимо вже у весняному сезоні телеканалу СТБ.

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У новому пості в Instagram Михайло Присяжнюк розповів про старт зйомок 15 сезону і заінтригував підписників деталями першого випуску:

Друзі мої! Дякую за Ваші хвилювання, за Ваш інтерес до мене і нашого проєкту! Все добре!! Не переживайте, сезон стартував! Вчора записали першу історію. Було багато крику, сліз і взаємних звинувачень! Здавалося, що виходу з цієї ситуації немає… Але рішення знайдено і добро перемогло!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не пропустіть вже цієї весни старт 15 сезону проєкту «Один за всіх».

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