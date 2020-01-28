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Гурт [O]: топ-5 пісень учасників Нацвідбору

28.01.2020

Музиканти з «Гурту [O]» – сміливі та неординарні артисти, які створюють нове звучання української музики. Вже через кілька тижнів «Гурт [O]» буде підривати своїм виступом сцену Нацвідбору-2020. А поки артисти готуються до півфіналу, давайте послухаємо топ-5 пісень учасників Нацвідбору.

Вибухові артисти з «Гурту [O]» виконують композиції в стилі Futurepop (поп-музика нової ери). Так амбітно заявили про себе Оля Чернишова та Саша Каспров – музиканти групи зі складною назвою [O]. Слухайте топ-5 кращих пісень «Гурту [O]» прямо зараз!

«Гурт [O]»  «Мушечки»

«Гурт [O]»  «Машина»

«Гурт [O]»  «Чим я не така»

«Гурт [O]»  «Соні Уолкмен (Суперінтроверт)»

«Гурт [O]»  «Там, Куди Я Йду»

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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