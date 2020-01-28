Гурт [O]: топ-5 пісень учасників Нацвідбору
28.01.2020
Музиканти з «Гурту [O]» – сміливі та неординарні артисти, які створюють нове звучання української музики. Вже через кілька тижнів «Гурт [O]» буде підривати своїм виступом сцену Нацвідбору-2020. А поки артисти готуються до півфіналу, давайте послухаємо топ-5 пісень учасників Нацвідбору.
Вибухові артисти з «Гурту [O]» виконують композиції в стилі Futurepop (поп-музика нової ери). Так амбітно заявили про себе Оля Чернишова та Саша Каспров – музиканти групи зі складною назвою [O]. Слухайте топ-5 кращих пісень «Гурту [O]» прямо зараз!
«Гурт [O]» — «Мушечки»
«Гурт [O]» — «Машина»
«Гурт [O]» — «Чим я не така»
«Гурт [O]» — «Соні Уолкмен (Суперінтроверт)»
«Гурт [O]» — «Там, Куди Я Йду»
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