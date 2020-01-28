Гороскоп на 29 січня 2020 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку в цей день. Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 29 січня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні Овнів поглине робота. Зірки на вашому боці, тому не бійтеся укладати угоди та підписувати важливі папери. Все складеться якнайкраще.

Телець

Тельців можуть почати переслідувати погані думки та почуття тривожності. Женіть їх геть і випийте чаю з ромашкою. Неприємності вас будуть обходити стороною сьогодні.

Близнюки

У Близнюків гряде новий життєвий виток. Прислухайтеся більше до себе. Шосте чуття вас приведе до бажаного результату. Вечір середи Близнюкам варто присвятити сім’ї.

Рак

Раки, сьогодні ви знайдете відповіді на всі питання. Зверніть увагу на знаки, які вам посилають зірки. Уважність до дрібниць може круто змінити ваше життя.

Лев

Леви сьогодні будуть в ударі. Ваше почуття гумору і оптимізм заразить всіх навколо. Але пам’ятайте, сильно розпорошуватися теж не слід. Залиште запас емоцій і сил для рідних і близьких.

Діва

Сьогодні Дівам варто більше слухати і аналізувати. Залиште обговорення своїх думок з друзями і колегами до завтра. Вечір Дівам варто провести за плануванням відпустки.

Терези

Щоб встигнути все зробити за сьогодні, Терезам варто чітко спланувати свій день. Залишайте запас часу для непередбачених ситуацій, адже в реальному житті можливо всяке.

Скорпіон

Скорпіонам варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Уникайте протягів і переохолодження. Пам’ятайте, що ошпарених завжди менше, ніж обморожених.

Стрілець

Стрільці, вашу харизму сьогодні буде помітно навіть з космосу. Вашого ентузіазму і запасу сил вистачить на всю планету. Тому влаштуйте день доброти і допомоги близьким.

Козеріг

Козерогів сьогодні чекають випробування на стійкість і витримку. Якщо ви не любите чергу в магазині – вона вам обов’язково трапиться. Постарайтеся абстрагуватися від негативу і приймайте випробування долі як належне.

Водолій

Водоліям варто сьогодні почати щось нове. Вірте в себе і свої сили. Чи то хобі, чи планування власного бізнесу – будь-яке починання приверне успіх.

Риби

Сьогодні Рибам варто побути наодинці з собою і своїми думками. Постарайтеся знайти нові способи вирішення проблем, що накопичилися. Вам є над чим подумати.

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