Основатель фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко: “Я ожидал крутое рок-шоу, и я его получил. Еще получил миллион СМС и звонков от всех родных, друзей, знакомых, которые как и я были в восторге от всего происходящего. Моя бабушка не отрывала глаз от телевизора на протяжении всего выступления, а после сказала мне, что гордится своим внуком. Знаю многие считали, что Верка Сердючка – не формат Atlas Weekend, поэтому хочу сказать вот что: Atlas Weekend не имеет формата. Главное чтобы это был крутой артист, который может дать качественное live-шоу европейского уровня. Что собственно и сделала Верка Сердючка и мы все в очередной раз убедились, что Верка – это большой украинский артист европейского уровня”

