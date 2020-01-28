З понеділка по четвер у детективному серіалі «Швабра» головна героїня – шкільна вчителька математики Анна Миколаївна, яку зіграла Олександра Ребенок, – допомагає розслідувати злочини капітану Вершиніну за допомогою математичних методів. Актриса розповіла, чому проходила проби в телефонному режимі, що об’єднує її з головною героїнею і ким надихалася в процесі підготовки до зйомок.

Олександро, розкажіть, як ви стали частиною серіалу «Швабра»?

Моя колега Роза Хайруллін одного разу розповіла про сценариста Олексія Френкеля. Роза захотіла нас познайомити. На той момент у нього була історія про талановитого математика, і він сказав, що було б цікаво запропонувати мене режисерові на головну роль. Олексій вислав сценарій, і він мені шалено сподобався! Сама роль здалася дуже незвичайною. Анна Миколаївна – не просто вчитель математики, вона – вчений. При цьому в серіалі сильна детективна лінія, пізніше з’являється і романтична. У цій ролі було все, що мені цікаво в цей момент життя.

А в чому були складнощі зйомок?

Труднощі виникли з тим, що графік був дуже щільним, і поїхати до Києва на проби було просто неможливо. У творчої команди в Києві також підготовки йшли повним ходом, вони не могли прилетіти до мене. Допомогло нам диво сучасного світу – телефон (посміхається. – Прим. ред.). На нього ми зняли якісь сцени. Була впевнена, що буде потрібна ще зустріч, переліт до Києва, але ні. Це було творчим рішенням Тараса Дударя. Він сказав, що навіть не бачив цього відео, що подивився мої останні роботи і йому цього було достатньо. Наша зустріч відбулася вже на майданчику, при роботі. Я дуже вдячна йому за таку довіру! Сподіваюся, що не підвела його. Мені дуже пощастило, що історія Швабри, Анни Миколаївни, дісталася саме цій команді. Тарас Дудар і Олексій Цвелодуб – це божевільний творчий тандем.

Про що для вас ця історія і яке місце в ній відведено математиці?

Це не традиційний детектив, але і не мелодрама. Математика дає цій історії вертикальну можливість розповіді. У нас детектив не розповідає про деталі злочину в темній закритій кімнаті, як буває в багатьох серіалах. Тут математика дає неймовірні можливості творчого польоту. Це поєднання математичної логіки і стандартних зав’язок. Як за допомогою чисел і формул, теорем і алгоритмів раптом виникає рішення, як і хто вбив або вчинив злочин.

Як готувалися до ролі, довелося щось вивчати?

Коли я починала підготовку до зйомок, то гуглила жінок-вчених, дивилася їхні відео на YouTube. Виявилося, їх не так багато. Так я знайшла приголомшливу Наталю Берлову – першу в Кембриджі жінку – професора математики. У процесі підготовки у мене з’явилися питання, і я вирішила їй написати. Ніяк не очікувала, що вона мені відповість, але вона відповіла. Я написала, що ми знімаємо серіал про жінку-математика і що мені цікава її думка з приводу історії. Надіслала їй деталі першої серії, вона прочитала і сказала, що це дуже цікаво. Поділилася своїми професійними порадами, розповіла, що може бути з написаного, а що ні. Іноді на майданчику виникали спірні моменти, питання щодо формулювань, і я писала їй прямо в кадрі. Якщо Наталя була онлайн, завжди відповідала. Я їй дуже вдячна! Взяла для себе багато слів з її інтерв’ю, математичного гумору. Для цього потрібно бути в темі.

Ваша героїня – яка вона?

Анна Миколаївна – фантастична людина! Вона дуже талановитий математик і за допомогою формул і алгоритмів допомагає розслідувати злочини. Взагалі, жінка-математик – це велика рідкість. У неї на першому місці стоїть наука, в школі вона викладає, щоб виправдати свою наукову діяльність. Вона займається математикою в будь-який вільний час, а для щастя їй потрібен блокнот і ручка. Вона вирішує завдання століття, десятиліття. Такі завдання, які поставлені вже не живими зараз людьми. Вона сама. Але не тому, що з нею щось не так, це її вибір. Побутові питання, сім’я, діти – все це неможливо поєднати з наукою. Всім цим вона жертвує заради кар’єри вченого. Це навіть не кар’єра, а справа її життя. Цікаво спостерігати, як за 8 серій Анна Миколаївна набуває свого нового напряму. Вона займається чистою математикою, а коли починає співпрацювати зі слідством – це вже прикладна математика, рівень простіший. Вона раптом відкриває для себе, що науку можна використовувати не просто для саморозвитку і амбіцій, а й для людства. Вона розуміє, що може допомагати – розкривати злочини, боротися з несправедливістю. Це її змінює. Ще один важливий момент – у неї з’являється здібний учень. Цікаво спостерігати, як простий школяр, який не був зацікавлений математикою, як більшість сучасних дітей, теж змінюється.

Як на героїню впливає любовна лінія?

Слідчий, якого грає Антон Батирєв, – для неї людина з іншого світу, з іншої системи координат. Він точно знає, що добре, а що погано. У нього є дитина, він справжній чоловік. І дуже цікаво, що в ній він побачить не дивну божевільну, а жінку з пристрастю, з метою, зі своєю справою. У ньому її спочатку дико дратує побутове ставлення до життя і нерозуміння математики. Чи вийде з цього щось інше і чи вдасться їй відкрити світ простого сімейного щастя – побачимо. Чи зможе він її в цьому переконати? Чи зможе вона їх переконати, що математика може все?

Чим ви схожі з Анною Миколаївною? Що вас кардинально відрізняє?

Чим відрізняємося? Анні Миколаївні притаманні холод і цинізм. Наприклад, у неї живе рибка. Спочатку одна, потім 37-ма, далі буде 38-ма рибка. Батьки подарували їй, щоб навчити любити і піклуватися про когось, а вона з цього зробила висновок, що все вмирає. Є і схожість. Знову ж, математика – це мистецтво. Це справа, яка вимагає часу, і Анна Миколаївна його віддає. Моя професія від мене теж вимагає повного занурення. Для мене важливо поєднувати два моменти – віддавати 100% любові сім’ї, адже у мене є син і чоловік, але при цьому бути повною і зарядженою на майданчику. Це для мене не робота, а справа життя – в цьому я добре розумію Анну Миколаївну. Я так само заражена цим діагнозом. Не можу уявити, що я могла б займатися чимось іншим.

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