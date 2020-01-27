Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Уже відомі імена 16-ти півфіналістів Нацвідбору на Євробачення в 2020 році. Це не лише популярні, а й молоді артисти різних музичних жанрів. 8, 15 і 22 лютого в прямих ефірах Національного відбору серед них буде визначено переможця, який представлятиме Україну на Євробаченні в Роттердамі. А поки знайомимося з конкурсними піснями артистів.
Еліна Іващенко — «Get up»
Олександр Порядинський — «Savior»
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CLOUDLESS — «Drown Me Down»
GARNA — «Who We Are?»
FO SHO – BLCK SQR
Гурт [О] – «Там, куди я йду»
Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.
Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.
А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
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