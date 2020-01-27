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Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

27.01.2020

Уже відомі імена 16-ти півфіналістів Нацвідбору на Євробачення в 2020 році. Це не лише популярні, а й молоді артисти різних музичних жанрів. 8, 15 і 22 лютого в прямих ефірах Національного відбору серед них буде визначено переможця, який представлятиме Україну на Євробаченні в Роттердамі. А поки знайомимося з конкурсними піснями артистів.

евровидение 2020

Еліна Іващенко — «Get up»

Олександр Порядинський — «Savior»


Більше на тему: Визначено повний склад журі Нацвідбору на Євробачення-2020

CLOUDLESS — «Drown Me Down»

GARNA — «Who We Are?»

FO SHO – BLCK SQR

Гурт [О] – «Там, куди я йду»

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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