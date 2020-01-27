Цвітна капуста: топ-10 варіантів приготування та улюблений салат від Мирослави Ульяніної
Що приготувати з цвітної капусти? Варіантів страв з цього смачного і корисного овоча маса. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати та супи. Мирослава Ульяніна поділилася улюбленим рецептом салату з цього овоча. Читайте топ-10 покрокових рецептів страв з цвітної капусти і обирайте на свій смак!
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Салат з сирої цвітної капусти від Мирослави Ульяної
Інгредієнти:
- 1 головка цвітної капусти
- 200г томати чері
- 200г відварений нут (турецький горох)
- 1 шт авокадо
- мед і сік лайма – для заправки
- 10г родзинки
- 10г насіння гарбуза несмажене
- М’ята, кінза та петрушка
Спосіб приготування:
- Нут відварити, а потім злегка запекти у духовці на пергаменті (посипавши горошинки нуту перцем чилі та пряними спеціями за смаком).
- Запікати кілька хвилин, щоб він став хрустким і ледь коричневим.
- Сиру кольорову капусту подрібнити (або у блендері, або на терці).
- Нарізати кубиками стиглий авокадо, навпіл розрізати томати чері, додати м’яту, кінзу та петрушку. Всі інгредієнти зібрати разом і змішати з соусом (мед і сік лайма).
- Посипати салат несмаженим насінням гарбуза.
Пряна цвітна капуста запечена повністю
Інгредієнти:
- 1 головка цвітної капусти
- сік половини лимона
- 200 г натурального йогурту
- 3 зубчики часнику
- сіль, перець, карі, майоран
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту помити і обрізати ніжку так, аби вона стійко стояла
- У мисочці змішати йогурт, усі спеції, видавлений часник і сік половини лимона.
- Полити соусом цвітну капусту так, щоб він добре позатікав між суцвіттями
- Покласти капусту на деко і поставити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину. Якщо капуста підрум’яниться раніше – накрити її фольгою
Цвітна капуста по-корейськи
Інгредієнти:
- 500 мл води
- 1 головка цвітної капусти
- 1 морквина
- 1 гострий перець
- 5 горошин запашного перцю
- 2 ст.л. рослинного масла
- 3 ст.л. яблучного оцту
- 2 ст.л. цукру
- 1 ст.л. солі
- 1 ст.л. спецій для моркви по-корейськи
- 5 зубчиків часнику
Спосіб приготування:
- Каструлю з водою поставити на вогонь, довести до кипіння, насипати цукор, сіль і рослинне масло. Тримати на вогні поки не розчинятися цукор і сіль
- Додати оцет і поставити маринад остигати
- Морквину натерти на крупній тертці, капусту розібрати на суцвіття, перемішати разом
- Додати нарізаний перець, часник і спеції
- Залити маринадом і залишити на пару діб
Цвітна капуста з сиром пармезан і білим вином
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- 1 стакан білого вина
- 1 цибулина
- 1 стакан бульйону
- пармезан
- сіль, перець за смаком
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття
- Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору
- Додати до цибулі цвітну капусту і тушкувати близько 25 хвилин
- Посолити, поперчити, додати бульйон і вино, тушкувати ще хвилин 15
- Посипати пармезаном і перемішати
Салат з цвітної капусти з лимонно-часниковою заправкою
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- 1 лимон
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 зубчик часнику
- кілька пір’їн зеленої цибулі
- зелень петрушки і кропу
- сіль, перець за смаком
Спосіб приготування:
- Духовку розігріти до 220 градусів. Капусту розділити на невеликі суцвіття.
- На деко налити 3 ст.л. масла, викласти капусту. Перемішати руками, щоб вся капуста була в маслі. Сюди ж додати половину лимона нарізану напівколами
- Посолити, поперчити і посипати нарізаним кропом. Поставити в духовку на 20 хвилин. Перевернути капусту і запікати ще 5-10 хвилин
- Для заправки змішати 1 ст.л. оливкового масла, сік половини лимона і подрібнений часник
- Теплу капусту полити заправкою і посипати нарізаною зеленою цибулею, петрушкою і кропом
- Подавати найкраще з помідорами, огірками та фетою
Стейки з цвітної капусти
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- рослинна олія
- прованські або італійські трави
- сіль перець
Спосіб приготування:
- Духовку розігріти до 200 градусів.
- Цвітну капусту нарізати уздовж качана, ширина «стейків» має бути приблизно 2-2,5 см
- У мисочці змішати рослинне масло і спеції
- Змастити маринадом «стейки» і відправити їх в духовку на 20-30 хвилин
Цвітна капуста в пивному клярі
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- 200 мл пива
- 2 яйця
- 150 гр борошна
- паприка, сіль за смаком
- рослинне масло для смаження
Спосіб приготування:
- Капусту помити і розібрати на суцвіття
- Яйця збити з дрібкою солі, додати пиво, сіль і паприку, перемішати до однорідності
- Додати борошно і добре перемішати, щоб не залишилося грудочок
- Занурити в мисочку з кляром усі суцвіття цвітної капусти
- Розігріти масло на сковороді, викласти суцвіття цвітної капусти і обсмажити до золотистої скоринки з усіх боків
- Викласти готову цвітну капусту на паперовий рушник, аби прибрати залишки масла
Пілав з цвітної капусти
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- 500 г куряче філе
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 50 г кореня пастернаку
- 50 г насіння гарбуза
- 1 червона солодка цибулина
- 2 палички кориці
- 180 г слив
- 1 гострий перець
- 3 г куркуми
- 2 г меленого кардамону
- червоний і чорний мелений перець за смаком
- рослинна олія
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на рослинному маслі 10 хв. Додати сіль, чорний, червоний і мелений перець, добре перемішати
- У сковороду, де смажилося філе, додати масло і підсмажити протягом 5 хвилин півкільця цибулі, подрібнений часник і палички кориці, розламані навпіл. Смажити до прозорості лука. Потім додати пастернак і моркву, нарізані дрібними кубиками. Смажити 5 хвилин
- Цвітну капусту подрібнити за допомогою блендера. Дістати з сковорідки корицю, покладіть капустяні крихти і підсмажене куряче філе, куркуму, мелений кардамон, сіль. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин
- Додати підсмажене на сухій сковороді насіння гарбуза і розрізану на шматочки сливу, перемішати. При подачі – посипати подрібненим перцем чилі
Цвітна капуста по-марокканські, з рибою і нутом
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- 200 г нуту
- 90 мл оливкової олії
- 0,5 ч.л. куркуми
- 750 г улюбленої риби
- 250 г натурального йогурту
- 2 ч.л. коріандру
- кінза, цибуля-порей, м’ята, петрушка
- 1 лимон
- 1 ст.л. діжонськой гірчиці
- 30 г кедрових горіхів
- сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
- Нут замочити на 6-8 годин, потім відварити до готовності
- Рибу замаринувати в соку половини лимона з цибулею пореєм, петрушкою і м’ятою
- Цвітну капусту розібрати на суцвіття
- У каструлі змішати оливкове масло, усі спеції та суцвіття цвітної капусти. Поставити на середній вогонь і тушкувати близько 20 хвилин. Остудити
- Змішати цвітну капусту з нутом і нарізаними петрушкою та кінзою
- Духовку розігріти до 180 градусів, запікати рибу близько 30 хвилин
- Приготувати соус: змішати йогурт, сік другої половини лимона і гірчицю, полити ним цвітну капусту
- На цвітну капусту викласти рибу, полити соусом і посипати кедровими горішками
Крем-суп з цвітної капусти
Інгредієнти:
- 150 г цвітної капусти
- 50 г цибулі шалот
- 30 г вершкового масла
- 30 г вершкового масла
- 80 г вершків 36%
- стакан овочевого бульйону
- сіль, перець, мускатний горіх за смаком
- пару листочків базиліка
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту помити, розібрати на суцвіття і обсмажити 2 хвилини на вершковому маслі
- Кільцями нарізати цибулю, додати до цвітної капусти
- Посолити, поперчити, залити бульйоном і вершками і тушкувати до готовності цвітної капусти
- Перебити за допомогою блендера до однорідності, подавати з листочками базиліка
Суп з цвітної капусти з беконом
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- 2 ст.л. рослинного масла
- 250 г селери
- 2 моркви
- 200 г бекону
- 1 ріпчаста цибуля
- 1 солодкий перець
- 1 л бульйону
- 1 ст.л. борошна
- 250 мл молока
- 6 зубчиків часнику
- 1 лавровий лист
- мускатний горіх, сіль, перець за смаком
- зелена цибуля для подачі
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту помити і розібрати на дрібні суцвіття
- Моркву і селеру очистити і нарізати невеликими шматочками
- Деко змастити маслом, викласти на нього цвітну капусту, селеру і моркву, посолити, поперчити, додати очищені зубчики часнику і скропити олією
- Овочі помістити в розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин до готовності
- Ріпчасту цибулю, перець і бекон нарізати невеликими шматочками
- На сковороді обсмажити бекон, перекласти в тарілку. На сковороді в якій смажився бекон обсмажити цибулю і перець, додати борошно, добре перемішати
- Цвітну капусту, моркву, селеру і цибулю з перцем перекласти в каструлю. Залишити трохи для подачі
- Залити бульйоном, молоком, додати лавровий лист і довести до кипіння
- Вимкнути вогонь, прибрати лавровий лист і перебити суп за допомогою блендера до однорідності. Посолити і поперчити за смаком
- Подавати з беконом, що залишилися овочами і нарізаною зеленою цибулею
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