«СТБ Серіал» представляє картину «Швабра» від Mamas Film Production. З понеділка, 27 січня, по четвер, 30 січня, о 20:00 дивіться захопливий детектив. Кількість серій і графік виходу серіалу «Швабра» дізнайтеся в матеріалі.

Швабра – дивитись онлайн серіал Швабра

Про що серіал «Швабра»

За сюжетом талановитий математик Анна Миколаївна працює шкільним учителем. Волею долі вона починає допомагати капітанові Вершиніну розслідувати складні злочини за допомогою математичних методів. Головні інструменти слідчого – багаторічний досвід і основи криміналістики, Анни Миколаївни – бездоганні знання математичних методів, формул і моделей. Здавалося б, вони абсолютно різні, але саме завдяки цьому союзу вдасться розслідувати найскладніші справи.

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Графік виходу серій серіалу «Швабра»

Всього у серіалу «Швабра» 8 серій, які виходитимуть на телеканалі СТБ щодня з понеділка по четвер.

1 серія – 27 січня о 20:00

Швабра – 1 серія дивитись онлайн

2 серія – 27 січня о 21:00

Швабра – 2 серія дивитись онлайн

3 серія – 28 січня о 20:00

4 серія – 28 січня о 21:00

5 серія – 29 січня о 20:00

6 серія – 29 січня о 21:00

7 серія – 30 січня о 20:00

8 серія – 30 січня о 21:00

Не пропустіть захопливий серіал «Швабра» 27 січня о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: Серіал «Швабра»: кількість серій і графік виходу Серіал Швабра - кількість серій і графік виходу серій. Швабра серіал, який вийде в ефір 27 січня 2020. Скільки серій в серіалі швабра, читайте в матеріалі

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