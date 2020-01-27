Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Серіал «Швабра»: кількість серій і графік виходу

27.01.2020

«СТБ Серіал» представляє картину «Швабра» від Mamas Film Production. З понеділка, 27 січня, по четвер, 30 січня, о 20:00 дивіться захопливий детектив. Кількість серій і графік виходу серіалу «Швабра» дізнайтеся в матеріалі.

Швабра – дивитись онлайн серіал Швабра

сериал швабра

Про що серіал «Швабра»

За сюжетом талановитий математик Анна Миколаївна працює шкільним учителем. Волею долі вона починає допомагати капітанові Вершиніну розслідувати складні злочини за допомогою математичних методів. Головні інструменти слідчого – багаторічний досвід і основи криміналістики, Анни Миколаївни – бездоганні знання математичних методів, формул і моделей. Здавалося б, вони абсолютно різні, але саме завдяки цьому союзу вдасться розслідувати найскладніші справи.

Більше на тему: Телеканал СТБ покаже детективний серіал «Швабра»

Графік виходу серій серіалу «Швабра»

Всього у серіалу «Швабра» 8 серій, які виходитимуть на телеканалі СТБ щодня з понеділка по четвер.

1 серія – 27 січня о 20:00

Швабра – 1 серія дивитись онлайн

2 серія – 27 січня о 21:00

Швабра – 2 серія дивитись онлайн

3 серія – 28 січня о 20:00

4 серія – 28 січня о 21:00

5 серія – 29 січня о 20:00

6 серія – 29 січня о 21:00

7 серія – 30 січня о 20:00

8 серія – 30 січня о 21:00

Не пропустіть захопливий серіал «Швабра» 27 січня о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: Серіал «Швабра»: кількість серій і графік виходу

Серіал Швабра - кількість серій і графік виходу серій. Швабра серіал, який вийде в ефір 27 січня 2020. Скільки серій в серіалі швабра, читайте в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить