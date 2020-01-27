Вівсяне печиво — корисні та смачні солодощі. Пропонуємо вам п’ять простих і швидких рецептів смачного вівсяного печива від учасників «МастерШеф». Детальніше читайте в матеріалі.

Вівсяне печиво на основі «Геркулеса»

Інгредієнти:

Вершкове масло — 100 г

Цукор — півсклянки

Яйце куряче — 2 шт.

Пшеничне борошно — 1 ст. л.

Геркулес — 2 склянки

Приготування:

Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром добіла, поступово додаючи яйця. Коли цукор повністю розчиниться, додати змішані з борошном вівсяні пластівці та все перемішати. Готове тісто набрати ложкою і з допомогою іншої ложки викласти на змащене маслом деко. Випікати 10 хвилин за температури 180—200 градусів.

Вівсяне печиво з вівсяних пластівців

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 1,5 склянки

Борошно — 1 склянка

Цукор — півсклянки

Розпушувач — 1 ч. л.

Яйця — 1 шт.

Вершкове масло — 100 г

Приготування:

Вівсяні пластівці підсушити на сковороді. Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром, додати яйце, борошно і пластівці, все добре перемішати. Тісто має бути густим. Деко змастити вершковим маслом, викласти тісто (по 1 столовій ложці), злегка придавлюючи рукою або ложкою, щоб утворився круг. Печиво випікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.

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Вівсяне печиво з вівсяного борошна

Інгредієнти:

Яйце куряче — 1 шт.

Цукор — 4—5 ст. л.

Масло вершкове — 50 г

Борошно вівсяне (вівсянка, перемелена в комбайні) — 1 склянка

Приготування:

Вершкове масло залишити при кімнатній температурі, поки не розм’якне. Вже м’яке масло змішати і перетерти з цукром. Додати одне яйце, розмішати. Склянку вівсянки перемолоти в комбайні, додати до попередньої суміші, розмішати. Поділити на десять частин, і вийде гарне, звичайного розміру печиво. Поставити в духовку, розігріту до 175 градусів, на 13—17 хвилин.

Вівсяне печиво з ваніллю

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 1 склянка

Яйця — 2 шт.

Вершкове масло — 150 г

Цукор — 1 склянка

Борошно — 1,5 склянки

Ваніль

Розпушувач — 10 г

Приготування:

Борошно просіяти, масло вийняти з холодильника, воно має бути кімнатної температури. Масло збити з цукром, додати ваніль, потім яйця. Додати борошно, перемішати до однорідної маси. Покласти пластівці і перемішати. Тісто розділити на невеликі шматочки, скачати з них кульки і викласти на деко, змащене маслом. Поставити деко в духовку, нагріту до 180 градусів, випікати 15 хвилин. Важливо не пересушити печиво.

Вівсяне печиво з насінням та корицею

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 1 склянка

Яйця — 1 шт.

Вершкове масло — 100 г

Цукор — 2/3 склянки

Обсмажене насіння — 6 ст. л.

Кориця

Розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

Пластівці перемолоти в кавомолці. Вершкове масло (кімнатної температури) збити з цукром. Додати до масла яйце і знову збити. Покласти в масу борошно з пластівців, розпушувач, корицю, насіння. Перемішати, накрити кришкою і прибрати на 1,5 години в холодильник. Скатати з тіста невеликі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати 20 хвилин при 180 градусах.

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