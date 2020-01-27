Український інді-поп-гурт [О] представив пісню «Там, Куди Я Йду», з якою виступить під час Національного відбору на Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі.

«Пісня «Там, Куди Я Йду» про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зірка, яка його веде. Тому кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми. Ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися, пам’ятати про свою особливу зірку і про те, що весна вже близько!» – розповіли про свою роботу музиканти.

Відомо, що згідно з жеребкуванням гурт [О] виступить 8 лютого в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020.



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