Гороскоп на 28 січня 2020 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 28 січня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Як провести цей день, аби він пройшов виключно на позитиві? На що варто звернути увагу, а чого краще уникати? Відповіді на ці та інші запитання читайте у гороскопі від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овен
Овни, очікуйте сьогодні приїзд родича або вашу поїздку до нього. В особистому житті буде серйозна розмова і приємні зміни.
Телець
Тельці, у вас будуть серйозні зміни в особистому житті, ви можете почати планувати жити разом, якщо цього ще не сталося. Дальня поїздка пройде з пригодами, не спізніться на рейс і не втратьте документи.
Близнюки
Близнюки, сьогодні сприятливий час для переїзду в інший дім або місто. Також гарною ідеєю буде почати ремонт або поліпшити житлову обстановку.
Рак
Раки, сьогодні ви знайдете віддушину в шопінгу, вдосконаленні своєї зовнішності, поході до косметолога. У вас буде яскравий образ.
Лев
Леви, сьогодні друзі виручать вас грошима або підкажуть вигідну ідею. В особистому житті будуть сварки через дрібниці, але ви зможете помиритися і пробачити одне одного.
Діва
Дівам зараз ефективно переїжджати, змінювати обстановку і починати ремонт. Переїжджайте в інше місто або просто відвідайте батьків.
Терези
Терези, у ваше життя увірвуться зміни. Отримані знання і досвід вас дуже поміняють, не бійтеся цих змін.
Скорпіон
Скорпіони, очікуйте, що сьогодні вам можуть освідчитися в коханні або зробити пропозицію. Для цього влаштуйте романтичну обстановку і все піде як по маслу.
Стрілець
Стрільці, не сидіть сьогодні на місці, шукайте найменші приводи для поїздок або зустрічей. Їдьте куди-небудь з друзями або чекайте їх в гості, вам необхідно зараз рухатись.
Козеріг
Козероги, у вас через дитину можуть виникнути труднощі. Можливо, вона захворіє або має проблеми з розвитком, їй не вистачає вашої уваги, приділіть їй сьогодні час.
Водолій
Водолії, сьогодні ваші друзі запросять вас на захід. У цей день може здійснитися ваша мрія.
Риби
Риби, намагайтеся максимально проводити час з друзями, відвідайте всіх, кого давно не бачили. Ви дізнаєтеся хороші новини від старих друзів, і коло ваших нових друзів значно розшириться.