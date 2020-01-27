Гороскоп на 28 січня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Як провести цей день, аби він пройшов виключно на позитиві? На що варто звернути увагу, а чого краще уникати? Відповіді на ці та інші запитання читайте у гороскопі від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Овни, очікуйте сьогодні приїзд родича або вашу поїздку до нього. В особистому житті буде серйозна розмова і приємні зміни.

Телець

Тельці, у вас будуть серйозні зміни в особистому житті, ви можете почати планувати жити разом, якщо цього ще не сталося. Дальня поїздка пройде з пригодами, не спізніться на рейс і не втратьте документи.

Близнюки

Близнюки, сьогодні сприятливий час для переїзду в інший дім або місто. Також гарною ідеєю буде почати ремонт або поліпшити житлову обстановку.

Рак

Раки, сьогодні ви знайдете віддушину в шопінгу, вдосконаленні своєї зовнішності, поході до косметолога. У вас буде яскравий образ.

Лев

Леви, сьогодні друзі виручать вас грошима або підкажуть вигідну ідею. В особистому житті будуть сварки через дрібниці, але ви зможете помиритися і пробачити одне одного.

Діва

Дівам зараз ефективно переїжджати, змінювати обстановку і починати ремонт. Переїжджайте в інше місто або просто відвідайте батьків.

Терези

Терези, у ваше життя увірвуться зміни. Отримані знання і досвід вас дуже поміняють, не бійтеся цих змін.

Скорпіон

Скорпіони, очікуйте, що сьогодні вам можуть освідчитися в коханні або зробити пропозицію. Для цього влаштуйте романтичну обстановку і все піде як по маслу.

Стрілець

Стрільці, не сидіть сьогодні на місці, шукайте найменші приводи для поїздок або зустрічей. Їдьте куди-небудь з друзями або чекайте їх в гості, вам необхідно зараз рухатись.

Козеріг

Козероги, у вас через дитину можуть виникнути труднощі. Можливо, вона захворіє або має проблеми з розвитком, їй не вистачає вашої уваги, приділіть їй сьогодні час.

Водолій

Водолії, сьогодні ваші друзі запросять вас на захід. У цей день може здійснитися ваша мрія.

Риби

Риби, намагайтеся максимально проводити час з друзями, відвідайте всіх, кого давно не бачили. Ви дізнаєтеся хороші новини від старих друзів, і коло ваших нових друзів значно розшириться.

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