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Євробачення-2020: відомі дати Національного відбору в Україні

27.01.2020

Цього року відбір на Євробачення-2020 складається з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет, телевізійні півфінали і фінал. Але коли саме відбудуться півфінали і фінал масштабного Нацвідбору в 2020 році? Дізнайтеся вже зараз!

Прямі ефіри Національного відбору 2020 року пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал), коли Україна обере свого представника на Євробаченні-2020.

65-й ​​міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердамі, Нідерланди.

Нагадаємо, що перший трирічний меморандум на спільне проведення Національного відбору на Євробачення СТБ і UA: Суспільне мовлення підписали в 2015-му, а минулого року продовжили його ще на три роки – до 2021 включно. Співпраця відразу стала успішною – в Національному відборі 2016 року перемогла Джамала, яка повернула Євробачення в Україну.

Новий формат відбору став головною музичною подією країни і привернув до себе увагу успішних продюсерів і меценатів. За чотири роки сцена Національного відбору відкрила широкій публіці чимало нових імен і дала успішний старт молодим артистам.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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