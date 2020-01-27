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Брауні: рецепт покроково від Анни Сагайдачної

27.01.2020

Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» продовжує ділитися з шанувальниками авторськими рецептами десертів. Нещодавно ми розповідали про приготування панкейків на кокосовому молоці. А ось як зробити брауні в домашніх умовах — знає Анна Сагайдачна.

анна сагайдачная

Брауні — один з улюблених, швидких і смачних десертів Анни Сагайдачної. У себе на сторінці в Instagram актриса поділилася рецептом його приготування.

Не забудьте про форму для випікання 20×20.

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Складові:

  • Яйця — 3 шт. (приблизно 180 г)
  • Цукор — 200 г (краще перемолоти в пудру)
  • Масло вершкове — 170 г
  • Шоколад чорний — 200 г
  • Какао — 30 г (краще алкалізоване)
  • Борошно — 110 г
  • Сіль — щіпка
  • Розпушувач — 1/2 ч. л.
  • Горіхи волоські — 70 г

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Спосіб приготування:

  1. Розтопити шоколад з маслом (помішуючи) на паровій бані; додати цукор і сіль.
  2. Ввести по одному яйцю.
  3. Додати просіяні борошно, какао і розпушувач.
  4. Додати злегка подрібнені горіхи.
  5. Викласти суміш у форму, застелену пергаментом, і поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 25—28 хв. з конвекцією. Не пересушіть! В оригінальному десерті серединка повинна залишатися трохи вологою.
  6. Дайте охолонути при кімнатній температурі і поставте на кілька годин у холод (так він не буде кришитися).

Вишневий соус:

  1. Насипте в сотейник ягоди вишні (без кісточки), цукор, трохи кукурудзяного крохмалю (розведіть з невеликою кількістю води і тонкою цівкою влийте до вишень).
  2. Помішуйте до загустіння на середньому вогні.

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