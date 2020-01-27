Квитки на Євробачення-2020: друга хвиля продажу

Організатори Євробачення-2020 повідомили дату другої хвилі продажу квитків. Шанувальники міжнародного конкурсу зможуть придбати заповітний квиток на Євробачення. Детальніше – в матеріалі.

Фото – eurovision.tv

Друга хвиля продажу квитків на Євробачення-2020 стартує 30 січня. Квитки можна придбати на офіційному сайті www.tickets.songfestival.nl в четвер, 30 січня, о 12:00 за центральноєвропейським часом.

«Після офіційного жеребкування у вівторок, 28 січня, стане відомо, в якому півфіналі візьмуть участь країни. 30 січня ми знову дамо можливість людям придбати квитки на перший і другий півфінали, а також на фінал», – сказала Сіетс Баккер, виконавчий продюсер конкурсу Євробачення-2020.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня в конференц-центрі і багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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