Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Квитки на Євробачення-2020: друга хвиля продажу

27.01.2020

Організатори Євробачення-2020 повідомили дату другої хвилі продажу квитків. Шанувальники міжнародного конкурсу зможуть придбати заповітний квиток на Євробачення. Детальніше – в матеріалі.

Фото – eurovision.tv

Друга хвиля продажу квитків на Євробачення-2020 стартує 30 січня. Квитки можна придбати на офіційному сайті www.tickets.songfestival.nl в четвер, 30 січня, о 12:00 за центральноєвропейським часом.

«Після офіційного жеребкування у вівторок, 28 січня, стане відомо, в якому півфіналі візьмуть участь країни. 30 січня ми знову дамо можливість людям придбати квитки на перший і другий півфінали, а також на фінал», – сказала Сіетс Баккер, виконавчий продюсер конкурсу Євробачення-2020.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня в конференц-центрі і багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить