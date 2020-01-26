Вбила і забула: невже експерти «Слідство ведуть екстрасенси» викрили жорстоку мати-вбивцю?

Олена Курилова та Жанна Шулакова були шоковані моторошним фіналом нового випуску проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Гучна справа, довготривале розслідування та жахливі трагедії, які відкрили очі на бридку правду!

Два роки тому в українському місті Кропивницький загадково зникла 12-річна школярка Катя Добродій. Зранку вона пішла до школи та після занять додому так і не повернулася. Телефон дівчинки вимкнений, у друзів та родичів її немає, а вчителі повідомили батькам, що Каті взагалі у школі не було. Поліція, волонтери та рідні шукали її, та це не дало жодних результатів.

У відчаї батьки звернулися до відомих українських екстрасенсів. Ясновидиці працювали з картою міста і вказали приблизне місце, де знаходиться школярка. Правоохоронці і рідні одразу ж вирушили туди, однак знайшли Катю вже мертвою. На її тілі було близько 70 колото-різаних ран.

Однак хто цей монстр, який забрав життя у Каті? Розслідування приведе їх до будинку, де жила дівчинка. Але чому зустріч із вбивцею змусить екстрасенсів заплакати? Невже дівчинку й справді вбила рідна матір?

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