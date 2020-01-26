«Слідство ведуть екстрасенси»: хто поплатиться за жорстокі вбивства школярок у Кропивницькому?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова та Олена Курилова були вражені історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Кропивницького. Не пропустіть! Загадкові зникнення школярок у маленькому місті! Та чи знайдуть експерти жалюгідного вбивцю?

В українському місті Кропивницький загадково зникла 12-річна школярка Катя Добродій. Зранку вона пішла до школи та після занять додому так і не повернулася. Телефон дівчинки вимкнений, у друзів та родичів її немає, а вчителі повідомляють батькам, що Каті взагалі у школі не було. Поліція, волонтери та рідні шукають її протягом трьох діб. Та це не дає жодних результатів.

У відчаї батьки звернулися до відомих українських екстрасенсів. Однак це розслідування завело ясновидців до жорстокого вбивці! Чому зустріч із вбивцею змусить екстрасенсів заплакати? І яка гірка правда про маму дівчинки спливе в кінці розслідування? Ви будете шоковані!

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