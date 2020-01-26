Гороскоп на тиждень із 27 січня по 2 лютого 2020 року розповість, які повороти долі та несподіванки підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень із 27 січня по 2 лютого 2020 року від експертів СТБ.

Гороскоп на тиждень ‒ Овни

Цього тижня вам варто ретельніше ставитися до вибору друзів. У вас дуже багато заздрісників. І це недивно, адже той успіх, якого ви досягли важкою працею, багатьом не дає спокою. Озирніться довкола й подумайте, а може, не потрібно всім розповідати про свої плани. Ближче до п’ятниці виникне дике бажання вбивати всіх, хто безбожно тупить і ставить дурні запитання. Тримайте себе в руках.

Гороскоп на тиждень ‒ Тельці

Весь тиждень варто присвятити роботі. Підтягніть усі хвости, які зібралися на роботі. Займіться плануванням на весну й обов’язково запишіться до лікаря. До четверга у вас погіршиться самопочуття, тож вихідні краще проведіть удома, в колі сім’ї. Почитайте книжку. І ніяких домашніх справ. Делегуйте все своїм домочадцям.

Гороскоп на тиждень ‒ Близнюки

Цей тиждень буде одним із найскладніших у цьому році. Ймовірно, ви втратите близьку людину. Є ризик зради з боку рідних. Багато хто хоче опинитися на вашому місці. Тож наберіться терпіння та сил. Вони вам знадобляться. Вихідні проведіть у тиші і спокої.

Гороскоп на тиждень ‒ Раки

Цей тиждень ‒ прекрасний час для планування відпустки. Є ймовірність відряджень і дуже вдалих угод. Ближче до середи вам захочеться втекти від усіх, але цього категорично робити не можна.

Гороскоп на тиждень ‒ Леви

Левам цього тижня варто проявити всю свою великодушність. На початку тижня виникне дуже багато запитань на роботі. Ніхто, крім вас, їх вирішити не зможе. Тож у вас навіть не буде вільної хвилини на те, щоб просто відпочити. У п’ятницю захочеться веселощів, однак вас зупинять непрохані гості, які можуть принести сумні звістки.

Гороскоп на тиждень ‒ Діви

Тиждень буде вдалим. Ви зможете укласти кілька запаморочливих контрактів. Начальство буде в захваті. Однак не розслабляйтеся. Вам є куди рости. Тому, якщо з’явиться можливість, проявіть ініціативу. І нехай це помітять усі. Ближче до суботи є шанс познайомитися з цікавою людиною. Не проґавте його.

Гороскоп на тиждень ‒ Терези

Ви ховаєтеся у своїй комфортній раковині, і мало що зможе змусити вас вийти назовні. Бувають дні, коли тягне трохи побешкетувати, однак зараз явно не вони. Ви робите все можливе, щоб зберегти спокій, проте коли люди говорять речі, які ніби спеціально придумані для того, щоб вас засмутити, важко залишатися холоднокровним. Намагайтеся не реагувати на колючі зауваження. Все одно люди будуть говорити за вашою спиною. Так чи інакше. Просто насолоджуйтеся життям.

Гороскоп на тиждень ‒ Скорпіони

У вашому житті можуть настати різкі зміни. Якщо раптом вам здасться, що ви до них не готові, женіть від себе такі думки. В середині тижня проблеми посипляться на вас, як з мішка достатку, проте ви з честю вийдете з будь-якої, навіть найскладнішої ситуації.

Гороскоп на тиждень ‒ Стрільці

Тиждень подяки. Вам варто згадати всіх, хто доклав зусиль, щоб ви опинилися на вершині. Не відвертайтеся від рідних і близьких. Вихідні варто провести в колі сім’ї. Побалуйте своїх коханих невеликими сюрпризами. Буде чудово, якщо ви всі разом підете в театр або боулінг. Пам’ятайте, сім’я ‒ найважливіше, що у вас є.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Цей тиждень може здатися вам занадто довгим. Однак це тому, що ви нічим не зайняті. Подумайте гарненько, чим би вам хотілося займатися. І, можливо, настав час змін. Це стосується будь-якої сфери вашого життя. Ближче до вихідних захочеться втекти від усіх далеко-далеко. Але не варто цього робити. Зачекайте. В неділю з’явиться світло в кінці тунелю.

Гороскоп на тиждень ‒ Водолії

На початку тижня вас може накрити лінь. Небажання ходити на роботу позначиться на вашій продуктивності. Однак до четверга у вас з’являться сили. Ви навіть почнете проявляти ініціативу у складних справах. Правда, вистачить вас ненадовго. У любовних справах все ще є невирішені питання. Однак не потрібно намагатися з’ясувати стосунки. Це може призвести до розриву. А ви потім будете шкодувати.

Гороскоп на тиждень ‒ Риби

Ви можете скільки завгодно розповідати оточуючим про грандіозні плани, однак варто зізнатися хоча б собі, що ви поки не готові робити великий крок. Поки що. Обговоріть можливі варіанти, поки не знайдете той, який спрацює найкраще, і потім дійте обережно. Якщо вам буде складно сконцентруватися на виконанні якихось завдань, зверніться по допомогу до людини, у якої більше досвіду. Вона підкаже.

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