Гороскоп на 27 січня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кого чекають прекрасні знайомства, а хто повинен придивитися до свого оточення? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Та ви просто геній! На роботі вам вдасться вирішити найскладніші завдання. Правда, у другій половині дня може виникнути дуже серйозний конфлікт, але ви впораєтеся і з цим.

Телець

У першій половині дня на вас навалитися дуже багато роботи. Однак до обіду ви вже з усім упораєтеся. Головне, не розповідайте про це начальству, інакше завантажить вас по повній.

Близнюки

Сьогодні у вас дуже складний день. Вам потрібно вирішувати дуже неприємні питання. Однак це треба зробити. Зберіться. Знайдіть розраду в сім’ї.

Рак

Ви з головою поринули в роботу. Воно й правильно. Це ваша розрада й укриття від усіх бід і нещасть. Хоча вдома у вас все чудово!

Лев

Вам доведеться пережити дуже складний день. І хоча ви впораєтеся з усіма проблемами, це дещо підірве вашу віру в себе.

Діва

Сьогодні не все складається так, як би вам хотілося. Однак не варто впадати у відчай. Цілком може виявитися, що так навіть краще.

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Терези

Накопичений досвід й інтуїція підкажуть вам, як поводитися в складних ситуаціях. А їх сьогодні буде чимало.

Скорпіон

Сьогодні вас чекає день одкровень. Ви дізнаєтеся багато про тих людей, які вас оточують. У такий момент головне не показати свою слабкість і не бовкнути зайвого.

Стрілець

Абсолютно спокійний день, який не віщує жодних подій. І хоча він може здатися трохи нудним, але й такі дні повинні бути у вашому житті.

Козеріг

Сьогодні вам варто проявити пильність і розсудливість. Не варто приймати поспішних рішень. Особливо, якщо справа стосується фінансів і спадщини.

Водолій

День налагодження контактів та знайомств із новими людьми. Головне, не сидіть вдома. Вперед до нових звершень. Не бійтеся ризикувати.

Риби

Вам потрібно проявити обережність. Ті, кого ви вважаєте своїми друзями, можуть підсунути вам величезну свиню. Знайдіть розраду в коханій людині. Тільки не завантажуйте її своїми проблемами.

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