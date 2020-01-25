Тіна Кароль святкує 35-річчя!

Справжня діва українського шоу-бізнесу і суддя Національного відбору на Євробачення-2020 Тіна Кароль сьогодні святкує свій день народження. Топ-артистці виповнюється 35 років! Детальніше – далі в матеріалі.

Українська співачка і актриса, народна артистка України, солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Тіна Кароль відзначає свій ювілей!

Відомо, що Тіна Кароль має в своєму списку величезну кількість нагород! Ще в 2006 році Тіна Кароль представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який проходив в Афінах, і зайняла там 7 місце. Більше 15 років Тіна Кароль займається активною музичною діяльністю: співачка є тренером вокального шоу «Голос країни», випустила 11 альбомів, 35 кліпів і 3 музичних фільма, на її рахунку 11 концертних сольних турів.

Тіна Кароль багаторазово відзначена державними та церковними нагородами (за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України та за свою благодійну діяльність), а також отримала близько 20 музичних і телевізійних премій, серед яких M1 MUSIC AWARDS, YUNA, «Телетріумф». А зараз топ-артистка зайняла почесне місце судді на Національному відборі на Євробачення-2020.

Редакція сайту STB.UA вітає Тіну Кароль з днем ​​народження і бажає артистці натхнення і творчих успіхів!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ