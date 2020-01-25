Гороскоп на 26 січня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кому сьогодні потрібно проявити фантазію і наполегливість, а хто мусить звернути увагу на своє здоров’я? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні на вас чекає справжня боротьба з конкурентами. Буде складно, проте ви зможете подолати всі перешкоди.

Телець

Присвятіть день планування свого майбутнього. Тільки не питайте поради у оточуючих. Вони вам не допоможуть, а лише висміють.

Близнюки

У питаннях кохання будьте обережні. Не варто розкривати всі карти відразу й давати предмету обожнювання все, що він захоче. Тримайте себе в руках і будьте розсудливі.

Рак

Головне ‒ зрозуміти, що, власне, вам потрібно. Потім вже буде значно простіше. Сядьте і гарненько про це подумайте, а вже потім ‒ у бій.

Лев

Сьогодні у вас буде дуже клопіткий день. Потрібно буде вирішити мільйон питань. І не забудьте підтримати свою другу половинку. Це дуже важливо.

Діва

Прекрасний день для нових знайомств. Ви з легкістю станете зіркою вечора. Тільки не перестарайтеся. Інакше оточуючі почнуть вас уникати.

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Терези

Настав час зазирнути в довгий ящик і відновити роботу над тими справами, які ви давно закинули. Підтягніть хвости.

Скорпіон

Небезпечний день. Вас можуть підстерігати невдачі на кожному кроці. Проявіть пильність. Особливо на дорозі і в людних місцях. Є ймовірність пограбування.

Стрілець

У вас сьогодні не буде ні найменшої причини для нудьги або будь-якого іншого виду поганого настрою. Все чудово! Тож проведіть цей день яскраво!

Козеріг

Сьогодні вам потрібно буде прийняти важливе рішення. Тільки не радьтеся зі сторонніми людьми. Якщо складно, зверніться до близької людини.

Водолій

Стукайте ‒ і вам відчинять. Прекрасний день для того, щоб спробувати втілити в реальність усі свої мрії. Дерзайте! Зірки на вашому боці.

Риби

Напружений день, який зажадає від вас дуже багато моральних сил. У гонитві за успіхом не забудьте подбати про своє здоров’я. Воно у вас трохи зіпсувалось. Особливо серце та шлунок.

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