СТБ запускає ток-шоу «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак

Навесні СТБ запускає ток-шоу «Про що мовчать жінки», ведучою якого стане Оксана Байрак. Про це повідомила керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук під час презентації весняних прем’єр телеканалу.

«Оксана Байрак — легендарна ведуча, улюблениця всіх чоловіків, королева мелодрами, жінка, яка розкриває всі свої секрети в соціальних мережах. Мільйони дівчат завалюють її листами подяки, проханнями і своїми історіями. Ніхто, як вона, не знає всіх жіночих таємниць, і тепер в Оксани є можливість розповісти, про що мовчать не лише жінки, а й чоловіки», — зазначила керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

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У студії ток-шоу знаменита режисерка і телеведуча відверто говоритиме з героїнями на всі хвилюючі, спірні та найскладніші теми. Оксана Байрак дуже тонко відчуває жіночу душу, саме тому героїні відкриваються їй настільки, що готові розповісти навіть найінтимнішу історію. У кожній програмі ведуча обіцяє ділитися подробицями зі свого життя, які до цього не чув ніхто.

«Я буду відверта так само, як і героїні зі мною. Я не вмію говорити просто так, буду сперечатися або погоджуватися з експертами, висловлювати свою думку. В одній з наших програм ми піднімемо таку важливу тему, як сурогатне материнство. Я дуже сильна в цьому питанні, тому що моя дитина теж від сурогатної матері. Ми не просто поговоримо про це, а допоможемо героїні і кожній глядачці, яка опинилася у схожій ситуації, знайти рішення», — розповіла телеведуча.

Оксана Байрак готова не лише відверто розмовляти з кожною жінкою, а й дати «протверезну», жорстку, але справедливу пораду. Тому спільно з ведучою в студії всі «за» і «проти» обговорюватимуть експерти. Серед тем, які очікуються в ток-шоу, — пластична хірургія, бодіпозитив, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших інтимних проблем, які близькі і знайомі жінкам.

Прем’єра ток-шоу «Про що мовчать жінки» відбудеться на телеканалі СТБ вже цієї весни.

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