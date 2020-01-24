Телеканал СТБ спільно з відомим фотографом Романом Пашковським створив фотопроєкт «З любов’ю можливо все». Ви знайдете 7 надихаючих історій про те, як любов до своєї справи, до життя, до людей стає не лише сенсом, а й допомагає досягти неможливого. Докладніше читайте в матеріалі.

Роман Пашковський – професійний фотограф і художник, закоханий у свою справу. Займається фотографією понад 10 років. Роман переконаний у красі кожної людини. Його місія – не робити людей кращими, не додавати їм вроди штучно. Він допомагає своїм героям згадати чи відкрити в собі щось нове, цікаве, неочікуване. Його фото – не просто гра світла та тіні, а справжній відбиток душі. Адже в кожному його портреті – особлива енергія та вібрації, властиві лише одній людині.

Ектор Хіменес-Браво – суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-2

З любов’ю до своєї справи.

Зростаючи у бідній Колумбії часів Пабло Ескобару, Ектор захопився кулінарією – мистецтвом, яке обожнювала його мати. Сьогодні його ресторани отримують найвищі глобальні нагороди та очолюють рейтинги найкращих закладів.

Ектор прагне, аби закохані в кулінарію люди, які, можливо, теж зараз миють посуд, знали, що вони не самі, та вірили в себе. Головне – вперто прямувати до мети, іноді слухати маму та завжди — власне серце.

Ірина Заславець – кореспондентка «Вікна -новини»

З любов’ю до життя.

Своїми гострими сюжетами, своєю відвертістю і власним прикладом Ірина Заславець привертає увагу всього суспільства і кожного окремого глядача до проблем українців, які хворіють на рак чи потребують трансплантації. Вона говорить про людей, яким потрібна допомога: грошова, медична, організаційна, юридична.

Аби українці мали шанс на порятунок в Україні, Ірина лобіювала ухвалення змін до закону про трансплантацію – донорство органів і клітин. Вона разом із однодумцями заснувала громадську організацію «Всеукраїнська платформа донорства «iDonor», щоб об’єднати тих, хто потребує пересадки, з тими, хто готовий допомогти. Тепер – це вибір кожного.

Павло Назаренко та Наталія Кириленко – переможці проєкту «Зважені та щасливі»-9

З любов’ю до себе.

Протягом усього шляху на проєкті Наталя та Павло підтримували одне одного. Спільна турбота про тіло змусила їх розкрити й душі. Почуття зароджувалися в екстремальних умовах, а продовжувалися та закріплювалися у повсякденному житті, коли стало зрозуміло: одне без одного герої вже не можуть жити. Так двоє самотніх людей із зайвою вагою перетворилися в струнких, підтягнутих, привабливих і здорових!

Кажуть, найкращі пари – не ті, які дивляться одне одному в очі. Це ті, хто прямує в один бік разом. Навіть із заплющеними очима.

Тетяна Кулеша – голова Ради громадської спілки «Орфанні захворювання України»

З любов’ю до дітей.

Тетяна створила громадську спілку «Орфанні захворювання України». Її мета – допомагати людям з рідкісними недугами. Вона спілкується з хворими з інших країн, цікавиться законами, що працюють за кордоном і які необхідні для України.

Нарешті, у 2014 році завдяки, зокрема, Тетяні ухвалюють закон, згідно з яким орфанні хворі пожиттєво забезпечуються ліками від держави. Вона не вилікувала хворобу сина, але домоглася ліків, які зберігають йому життя.

Тала Пристаєцька – шоуранер костюмованої драми «Кріпосна »

З любов’ю до глядача.

Драматург за фахом, Тала багато років мріяла розповісти красиву та захопливу історію, яку полюбить вся країна. Кілька років виношувала ідею костюмованої драми, переписувала сценарій та створювала окремий світ XIX століття. Так народився проєкт-шедевр «Кріпосна».

Він підкорив не тільки українців, а й поляків, побив рейтинги на батьківщині та за її межами. Продаж до 10 країн, показ на Amazon Prime для глядачів США та Канади, продовження на третій сезон… І головне, чого не прорахуєш наперед, — неймовірна любов глядачів, мільйони відгуків та освідчень у любові акторам, знімальній групі та особисто Талі. Секрет її успіху лише один: можливо все, якщо любиш свого глядача.

Надія Матвєєва – ведуча СТБ

З любов’ю до змін.

Надія Матвєєва – приклад для багатьох українок, адже більшість із них стикається з відвертим і прихованим ейджизмом і на роботі, і у повсякденному житті. Тому жінки часто побоюються робити «зайві рухи» — досвід не дозволяє поставити на одну карту десятиріччя свого життя.

Надія Матвєєва доводить, що досвід – це не обмеження. Це усвідомлення власної сили. Глибока життєва мудрість. Іронія в кутиках губ. Неповторний жіночий шарм. Вона точно знає: кожна українка, долаючи певний віковий кордон, має що сказати цьому світові та чим поділитися з нами. Питання – чи готові ми слухати.

Михайло Присяжнюк – ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх»

З любов’ю до справедливості.

На прикладах тисяч історій Михайло Присяжнюк знає, що можливо все. І точно знає, як не має бути. Цим досвідом він ділиться у студії гостросоціального шоу «Один за всіх». Його робота виходить далеко за межі знімального павільйону. Це відрядження о п’ятій ранку, важкі дороги, зустрічі з місцевими правоохоронцями. Він проживає кожну історію, пропускає чуже горе крізь себе. І все для того, аби Україна змінювалася на краще.

Він упевнений, що закони у нас хороші — погана практика їхнього застосування. Навіть на відпочинку, стикаючись з несправедливістю та порушенням прав сторонніх людей, він робить усе, аби допомогти: зауважує, радить, викликає поліцію. Тільки так можна втілити принцип «все починається з тебе».

7 героїв. 7 історій натхнення.

Про зірок і глядачів каналу, чиї життя – справжні перемоги.

Ці історії – справжній доказ того, що з любов’ю можливо все!

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