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Презентація весняного сезону на телеканалі СТБ

24.01.2020

Учора, 23 січня, відбулася презентація нового весняного сезону на телеканалі СТБ. Традиційні Національний відбір, «Холостяк»-10, «МастерШеф. Професіонали», а ще 450 годин серіалів і новинки сезону — грандіозними планами на 2020 рік поділилися ключові особи каналу.

Презентацію відкрив директор дивізіону Мовлення групи StarLightMedia Дмитро Троїцький: «Щоб бути сильними, нам потрібні тільки ми. Тому що сила, яка нам дана, сила, з якою «можливо все», — це любов».

дмитрий троицкий

Керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук анонсувала запуск нових проєктів, а також вихід улюблених телехітів навесні 2020 року.

k.lvbkf ctvxer

Весняний сезон традиційно стартує з масштабної події — Національного відбору на Євробачення. Директорка департаменту управління виробництвом телеканалу СТБ Наталія Франчук розповіла про нові правила Нацвідбору, суддівський склад і талановитих учасників цього року.

наталья франчук

Другий сезон «МастерШеф. Професіонали» представили судді проєкту, серед яких була неймовірна Ольга Мартиновська. Вона пройшла складний шлях від учасниці «МастерШеф» до шеф-кухаря і ресторатора в Парижі, а тепер готова оцінювати професійних українських кулінарів.

владимир ярославский, ольга мартыновская, эктор хименес браво

Цього року особливий 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк» стартує 6 березня. На презентації вперше показали обличчя «неземного холостяка». Холостяк 10 сезону Макс — професійний пілот і власник льотної школи в Америці (Майамі).

холостяк 10 макс

На телеканал СТБ повертаються двоє легендарних ведучих. Перший — це Дмитро Карпачов, який буде вести нове психологічне сімейне реаліті «Супермама». Щотижня чотири мами змагатимуться за звання «Супермама», а Дмитро Карпачов коментуватиме їхні вчинки і даватиме практичні поради з виховання дітей.

наталья франчук

З новим ток-шоу «Про що мовчать жінки» на СТБ повертається неповторна Оксана Байрак. Це буде відверта розмова на важливі теми в житті кожної жінки: сімейні цінності, стосунки з чоловіками і виховання дітей. Крім того весною вийде довгоочікуваний другий сезон «Ніщо не трапляється двічі».

оксана байрак

Лінійку відвертої розмови з глядачем продовжують проєкти «Один за всіх» і «Таємниці ДНК», в рамках яких піднімаються питання, що хвилюють суспільство.

михаил присяжнюк

Михаил Присяжнюк – ведущий остросоциального проекта «Один за всіх»

 

татьяна высоцкая

Татьяна Высоцкая – ведущая проекта «Таємниці ДНК»

У 2020 році СТБ готує для глядачів 450 годин прем’єрного серіального контенту. Продюсер серіального виробництва групи StarLightMedia Галина Балан-Тімкіна представила серіали «Акушерка» і «Гарна дружина», в центрі яких сильні жіночі характери.

галина балан тимкина

У весняному сезоні в ефірі телеканалу СТБ вийдуть перша українська адаптація міжнародного формату «Слід» і проєкт, заснований на реальних подіях, «Сліпа». Генеральний продюсер цих проєктів Дар’я Легоні-Фіалко поділилася ексклюзивними подробицями зі зйомок.

дарья легони фиалко

«Спіймати Кайдаша» — ще один прем’єрний серіал СТБ, створений за підтримки Міністерства культури за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Сценарист Наталка Ворожбит розповіла про створення сучасної екранізації класичного твору.

наталка ворожбит

Найкращий продукт телесезону серіал «Кріпосна» отримає продовження і вийде на екрани вже у 2021 році. Шоуранер Тала Пристаєцька анонсувала старт зйомок вже за кілька тижнів і пообіцяла, що у 3-му сезоні ми точно дізнаємося, чи живий Жадан.

тала пристаецкая

Не пропустіть грандіозний весняний сезон на телеканалі СТБ!

Більше на тему: «З любов’ю можливо все»: фотопроєкт Телеканалу СТБ та фотографа Романа Пашковського

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