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Ольга Мартиновська: Я знову дуже щаслива!

24.01.2020

Уже відома дата старту другого сезону «МастерШеф. Професіонали», а також оновлений склад журі. До Ектора Хіменес-Браво та Володимира Ярославського долучилася чарівна Ольга Мартиновська. Своїми емоціями вона поділилася у новому пості в Instagram. Подробиці читайте в матеріалі. 

Незабаром на телеканалі СТБ ми побачимо 2 сезон проєкту «МастерШеф. Професіонали». Переможниця 3 сезону кулінарного шоу та успішний шеф-кухар Ольга Мартиновська стала новою суддею. Для неї повернення на рідну кухню проєкту – знакова подія у житті. Ольга поділилася своїм вибухом емоцій у новому пості в Instagram.

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Щаслива.

Я знову дуже щаслива!

Натхненно та радісно від того, що мама говорила правду: «Доню, працюй віддано, живи за совістю, мрій щиро і стане все можливим». Сталося крутіше, ніж я собі думала! Уявляєте, тепер я, Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф. Професіонали». Вааааауууууу!

Пригода обіцяє бути захопливою. Полетіли!

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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