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NK разом зі всесвітньо відомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»

24.01.2020

Артистка і суддя наймасштабнішого вокального проекту «Х-фактор» чарівна Настя Каменських (NK) представила нову гарячу пісню «MIAMI». Відомо, що цей трек був записаний зі всесвітньо відомими виконавцями Jacob Forever і Jessy Frank! Слухайте пісню NK «MIAMI» прямо зараз!

Одна з кращих артисток країни Настя Каменських не перестає дивувати своїх слухачів і один за іншим випускає круті хіти. Так, пісню «MIAMI» співачка презентувала сьогодні.

«Мені дуже приємно зробити круту колаборації з неймовірними Jacob Forever і JESSY FRANK, вони справжні професіонали і в результаті вийшов класний трек з відмінним настроєм. Всім Майамі!»- написала в Instagram NK.

 

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NEW & HOT! Premier of #Miami on all digital platforms! Get link in my bio 🎧 Listen and have a great mood! 💋 ⠀ ——————— ⠀ Вже відбулась прем‘єра гарячого синглу “MIAMI”🌴 Переходьте за посиланням у шапці профілю. Мені дуже приємно зробити круту колаборацію з неймовірними @jacobforever и @elgatoindio, вони справжні професіонали і в результаті вийшов класний трек із чудовим настроєм. Всім Майямі! ⠀ ——————— ⠀ Excitante estreno🔥- ¡ya tenemos subido #Miami! Escuchen esta canción 🎧 en todas las plataformas musicales y servicios Streaming. Jacob y Jessy son fantásticos, unos profesionales y hemos hecho una canción de primera que levanta el ánimo. ¡A bailar con Miami! @spotify @applemusic @tidal @deezer @youtube ⠀ #nk #latinmusic #musicanueva #premier

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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