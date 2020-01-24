Артистка і суддя наймасштабнішого вокального проекту «Х-фактор» чарівна Настя Каменських (NK) представила нову гарячу пісню «MIAMI». Відомо, що цей трек був записаний зі всесвітньо відомими виконавцями Jacob Forever і Jessy Frank! Слухайте пісню NK «MIAMI» прямо зараз!

Одна з кращих артисток країни Настя Каменських не перестає дивувати своїх слухачів і один за іншим випускає круті хіти. Так, пісню «MIAMI» співачка презентувала сьогодні.

«Мені дуже приємно зробити круту колаборації з неймовірними Jacob Forever і JESSY FRANK, вони справжні професіонали і в результаті вийшов класний трек з відмінним настроєм. Всім Майамі!»- написала в Instagram NK.

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