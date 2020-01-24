Жінка з планети Любов, легендарна кінопродюсерка і кінорежисерка Оксана Байрак зробила відверту заяву: у неї є дитина від сурогатної матері. Коли це стало відомо і чому Оксана Байрак заговорила про це — читайте докладніше в матеріалі.

Вчора, 23 січня, телеканал СТБ презентував весняний сезон 2020. Стало відомо, що навесні запускається нове ток-шоу «Про що мовчать жінки», ведучою якого стане Оксана Байрак. Улюблениця всіх жінок і чоловіків відверто говоритиме про справжні проблеми, про які багато хто воліє мовчати.

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Під час свого виступу Оксана торкнулася теми сурогатного материнства. Як виявилося, неспроста. Ця історія розкриється не лише в рамках ток-шоу «Про що мовчать жінки», а вже торкнулася і саму Оксану Байрак.

«Я сильна в цьому, тому що я сама займаюся питанням сурогатного материнства, а моя дитина — від сурогатної матері», — зізналася кінорежисерка.

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