Гороскоп на січень 2020 року розповість вам, як найкраще провести перший місяць нового року. Куди необхідно скерувати свою енергію, а яких обставин краще уникати? Щоб січень 2020 року запам’ятався вам лише позитивними моментами, читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на січень 2020 року – Овни

У Овнів початок січня буде відносно спокійним. Відпочиньте від турбот і не будуйте грандіозних планів. Накопичуйте енергію, займайтеся саморозвитком і чекайте приємних новин від керівництва. В середині місяця Овнів чекають масштабні і позитивні зміни на роботі та в особистому житті.

Гороскоп на січень 2020 року – Тельці

Січень для Тельців – період самостійних рішень. Тільки ви керуєте своєю долею. Якщо будете опиратися на свої почуття і знання, то всі прийняті рішення змінять ваше життя на краще. У коханні у Тельців настане період роздумів. Пам’ятайте, важливо тільки те, що відчуваєте ви.

Гороскоп на січень 2020 року – Близнюки

У січні зірки подарують Близнюкам умиротворення і стабільність. Залишайтеся собою, і благополуччя в різних сферах життя вас незабаром наздожене. Також Близнюкам варто не чинити опір змінам протягом усього місяця. Навіть якщо вони здаватимуться вам негативними, просто повірте: у недалекому майбутньому все зміниться тільки на краще.

Гороскоп на січень 2020 року – Раки

Ракам у цьому місяці важливо бути більш обережними з капіталовкладеннями. Перш ніж витратити кровно зароблені – перевірте всі можливі ризики. Зірки радять перенести будь-які грошові вкладення на наступний місяць. Також Ракам варто звернути увагу на здоров’я і більше відпочивати.

Гороскоп на січень 2020 року – Леви

Леви у січні схильні до травмування. Тому краще відкладіть походи в тренажерний зал і пробіжки до кінця місяця. У стосунках у всіх представників знака гряде пора взаєморозуміння. Але навколо вас багато заздрісників. Бережіть своє щастя і пам’ятайте, що воно любить тишу.

Гороскоп на січень 2020 року – Діви

У січні Діви зможуть досягти успіху у фінансовому плані. Всі ваші покупки і капіталовкладення повною мірою окупляться. Вам пора реалізувати давні плани, пов’язані з будинком, сім’єю і коханою людиною. У січні Дівам варто вкласти гроші в нерухомість або будь-які інші великі покупки.

Гороскоп на січень 2020 року – Терези

У першій половині січня Терезам потрібно продуктивно попрацювати і вирішити сімейні фінансові питання. Кардинальних змін не передбачається. Залишайтеся собою і не переживайте через дрібниці. У другій половині візьміть відпустку і рушайте з сім’єю за місто. Це зміцнить ваші взаємини і допоможе налаштуватися на позитивний лад.

Гороскоп на січень 2020 року – Скорпіони

У січні Скорпіонам необхідно використовувати всю свою завзятість для досягнення поставлених цілей. Всі фінансові проблеми почнуть вирішуватися ближче до середини місяця. У любовних справах у Скорпіонів буде ідилія і взаєморозуміння. Самотнім представникам цього знака варто звернути увагу на колег.

Гороскоп на січень 2020 року – Стрільці

Стрільцям в січні зірки рекомендують зайнятися плануванням бюджету. Будь-які ваші витрати окупляться ближче до кінця місяця. Остерігайтеся необдуманих капіталовкладень. У справах сердечних ризикуйте і проявляйте свої почуття не словом, а ділом.

Гороскоп на січень 2020 року – Козероги

Перша половина січня для Козерогів вдала для кохання та зміцнення стосунків. З коханою людиною будьте м’якшими і більш терплячими. Самотні Козероги зможуть зачарувати другу половинку своєю посмішкою і почуттям гумору. Перший місяць нового року буде дуже продуктивним для творчих починань.

Гороскоп на січень 2020 року – Водолії

Січень допоможе знайти Водоліям свій життєвий шлях і домогтися успіху у всіх починаннях. Важливо зберігати спокій і довіряти думці близьких. У справах сердечних варто прислухатися до свого шостого чуття.

Гороскоп на січень 2020 року – Риби

Рибам пора починати робити те, що завжди відкладали на потім. Не бійтеся здійснювати божевільні вчинки. Саме вони приведуть вас до бажаного результату. У самотніх Риб будь-яке нове знайомство не вийде за рамки простої дружби. Парам рекомендуємо бути терпимими і прощати помилки другої половинки.

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