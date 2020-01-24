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Гороскоп на січень 2020 року від екстрасенсів СТБ: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

24.01.2020

Гороскоп на січень 2020 року розповість вам, як найкраще провести перший місяць нового року. Куди необхідно скерувати свою енергію, а яких обставин краще уникати? Щоб січень 2020 року запам’ятався вам лише позитивними моментами, читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Astrology symbols in circle.

Гороскоп на січень 2020 року  Овни

У Овнів початок січня буде відносно спокійним. Відпочиньте від турбот і не будуйте грандіозних планів. Накопичуйте енергію, займайтеся саморозвитком і чекайте приємних новин від керівництва. В середині місяця Овнів чекають масштабні і позитивні зміни на роботі та в особистому житті.

Гороскоп на січень 2020 року Тельці

Січень для Тельців період самостійних рішень. Тільки ви керуєте своєю долею. Якщо будете опиратися на свої почуття і знання, то всі прийняті рішення змінять ваше життя на краще. У коханні у Тельців настане період роздумів. Пам’ятайте, важливо тільки те, що відчуваєте ви.

Гороскоп на січень 2020 року Близнюки

У січні зірки подарують Близнюкам умиротворення і стабільність. Залишайтеся собою, і благополуччя в різних сферах життя вас незабаром наздожене. Також Близнюкам варто не чинити опір змінам протягом усього місяця. Навіть якщо вони здаватимуться вам негативними, просто повірте: у недалекому майбутньому все зміниться тільки на краще.

Гороскоп на січень 2020 року Раки

Ракам у цьому місяці важливо бути більш обережними з капіталовкладеннями. Перш ніж витратити кровно зароблені – перевірте всі можливі ризики. Зірки радять перенести будь-які грошові вкладення на наступний місяць. Також Ракам варто звернути увагу на здоров’я і більше відпочивати.

Гороскоп на січень 2020 року Леви

Леви у січні схильні до травмування. Тому краще відкладіть походи в тренажерний зал і пробіжки до кінця місяця. У стосунках у всіх представників знака гряде пора взаєморозуміння. Але навколо вас багато заздрісників. Бережіть своє щастя і пам’ятайте, що воно любить тишу.

Гороскоп на січень 2020 року – Діви

У січні Діви зможуть досягти успіху у фінансовому плані. Всі ваші покупки і капіталовкладення повною мірою окупляться. Вам пора реалізувати давні плани, пов’язані з будинком, сім’єю і коханою людиною. У січні Дівам варто вкласти гроші в нерухомість або будь-які інші великі покупки.

Гороскоп на січень 2020 року Терези

У першій половині січня Терезам потрібно продуктивно попрацювати і вирішити сімейні фінансові питання. Кардинальних змін не передбачається. Залишайтеся собою і не переживайте через дрібниці. У другій половині візьміть відпустку і рушайте з сім’єю за місто. Це зміцнить ваші взаємини і допоможе налаштуватися на позитивний лад.

Гороскоп на січень 2020 року Скорпіони

У січні Скорпіонам необхідно використовувати всю свою завзятість для досягнення поставлених цілей. Всі фінансові проблеми почнуть вирішуватися ближче до середини місяця. У любовних справах у Скорпіонів буде ідилія і взаєморозуміння. Самотнім представникам цього знака варто звернути увагу на колег.

Гороскоп на січень 2020 року Стрільці

Стрільцям в січні зірки рекомендують зайнятися плануванням бюджету. Будь-які ваші витрати окупляться ближче до кінця місяця. Остерігайтеся необдуманих капіталовкладень. У справах сердечних ризикуйте і проявляйте свої почуття не словом, а ділом.

Гороскоп на січень 2020 року Козероги

Перша половина січня для Козерогів вдала для кохання та зміцнення стосунків. З коханою людиною будьте м’якшими і більш терплячими. Самотні Козероги зможуть зачарувати другу половинку своєю посмішкою і почуттям гумору. Перший місяць нового року буде дуже продуктивним для творчих починань.

Гороскоп на січень 2020 року Водолії

Січень допоможе знайти Водоліям свій життєвий шлях і домогтися успіху у всіх починаннях. Важливо зберігати спокій і довіряти думці близьких. У справах сердечних варто прислухатися до свого шостого чуття.

Гороскоп на січень 2020 року Риби

Рибам пора починати робити те, що завжди відкладали на потім. Не бійтеся здійснювати божевільні вчинки. Саме вони приведуть вас до бажаного результату. У самотніх Риб будь-яке нове знайомство не вийде за рамки простої дружби. Парам рекомендуємо бути терпимими і прощати помилки другої половинки.

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