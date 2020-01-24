Гороскоп на 25 січня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен подумати про свої фінанси, а кому слід поберегти своє здоров’я? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Чудовий день. У вашому оточенні з’являться нові цікаві люди, які зіграють у вашій долі важливу роль.

Телець

Небезпечний день. Можуть виникнути серйозні проблеми з фінансами. Є ризик крадіжок, тож ретельно стежте за своїми речами.

Близнюки

Зверніть увагу на своє здоров’я. Виглядаєте ви не дуже. Замість того, щоб працювати, як кінь, краще відпочиньте. Всіх грошей не заробиш.

Рак

Вам потрібно розслабитися і повністю віддатися новим почуттям. Ви занадто консервативні. Відкрийтеся світу. І побільше посміхайтеся.

Лев

Сьогодні не ваш день. Ви ніби самі будете шукати, з ким би посваритися. Якщо у вас накопичилося багато негативу, злийте його в спортзалі, а не на живих людей.

Діва

Сьогодні ви повністю присвятите день оточуючим. Будете роздавати багато порад. Однак зверніть увагу на те, що ваша думка не всім цікава. Тож коли вас попросять зупинитися і помовчати, не сприймайте все близько до серця.

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Терези

Сьогодні на вас навалиться безліч проблем. І вирішити всі питання допоможе ваша інтуїція та внутрішній голос. Вечір проведіть у тиші.

Скорпіон

Складний день. Доведеться відстоювати своє «я» перед малознайомими людьми. Але втекти від відповіді і бурхливої суперечки не вдасться, наздоженуть. Тож запасіться терпінням.

Стрілець

Прекрасний день для того, щоб відвідати косметолога. І неважливо, скільки вам років: 20 або 99. Сьогодні головне – подбати про свою красу і здоров’я.

Козеріг

Вас ігнорує начальство. Прикро, що не помічають ваших талантів. Не переживайте, а краще доведіть майстерність на ділі.

Водолій

Є ризик простудних захворювань. Зірки радять не займатися самолікуванням, а одразу ж звернутися до лікаря. Хіба мало того, що може статися.

Риби

Прекрасний день для творчих Риб. Ваші ідеї просто нарозхват. Начальство в захваті, клієнти задоволені. Що ще вам треба?

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