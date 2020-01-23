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«Супермама»: коли вийде нове шоу на СТБ

23.01.2020

У весняному сезоні 2020 року в ефірі телеканалу СТБ з’явиться нове психологічне сімейне реаліті «Супермама». Ведучим проєкту стане легендарний психолог ‒ Дмитро Карпачов. Подробиці читайте в матеріалі.

супермама

У новому проєкті щотижня чотири мами змагатимуться за звання «Супермама». Вони будуть знайомитися з дітьми своїх конкуренток, аналізувати їхній стиль виховання, оцінювати загальний клімат в родині, самореалізацію мами й інші моменти. За кожен критерій героїні виставляють суперницям оцінки.

Дмитро Карпачов коментуватиме вчинки мам, давати їм практичні поради щодо виховання дітей, а також віддасть свої бали одній із них. Та, яка в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання «Супермама».

«Я прийшов на цей проєкт, тому що вважаю, що ми повинні виховувати дітей щасливими!» ‒ каже Дмитро Карпачов.

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«Коли ми вирішили адаптувати цей французький проєкт, ми знали, що ведучим повинен бути тільки Дмитро Карпачов. І, знаєте, незважаючи на те, що Дмитро два роки тому говорив, що йому нецікаве телебачення, погодився відразу ж!» ‒ говорить директор департаменту управління виробництвом телеканалу СТБ Наталія Франчук.

Виробництвом проєкту опікується студія Анни Калини (дивізіон Продакшен).

Прем’єра в ефірі телеканалу СТБ відбудеться навесні 2020 року.

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