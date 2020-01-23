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Стало відомо, хто переможе на Євробаченні-2020: прогнози букмекерів

23.01.2020

Букмекери оприлюднили перші ставки на переможця Євробачення-2020. Під номером 1 твердо тримається представник Італії, а Україні пророкують вихід в десятку фіналістів! Детальніше про ставки на переможця читайте в матеріалі.

Відомо, що Євробачення 2020 стартує 12 травня в Роттердамі. Букмекери вже поділилися прогнозами, кому дістанеться бажана перемога.

Згідно з прогнозами букмекерів на сайті eurovisionworld.com, перемогу пророкують артисту з Італії. Далі в списках – представники Росії та Швеції. Четверте і п’яте місця дісталися Норвегії і Данії. Представник Нідерландів – країни-господині Євробачення-2020 року – виявився на шостому. Україна теж потрапила в топ-10 і, на думку букмекерів, займе дев’яте місце.

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Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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