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«Сліпа»: на СТБ стартує проєкт, заснований на реальних історіях

23.01.2020

24 лютого в 18:00 на телеканалі СТБ стартує проєкт «Сліпа», який заснований на реальних історіях.

сліпа

Головна героїня проекту ‒ сліпа провидиця баба Люба. Вона володіє мудрістю предків і відчуває людей, які звертаються до неї за допомогою. Завдяки прикметам і особливим знанням вона допомагає героям захистити себе і своїх близьких від негараздів.

«В основі проєкту« Сліпа »лежать реальні долі людей. Цей цикл нікого не залишить байдужим ‒ ні нас, причетних до виробництва, ні телеглядачів, ‒ запевняє генеральний продюсер і засновник Space production Дарина ЛЕГОН-Фіалко. ‒ Ми дуже довго шукали нашу бабусю, бо були впевнені, що в наш час все ще є справжні сліпі провидиці, які бачать долі і допомагають людям. Ми шукали її неймовірно довго, і в якийсь момент навіть опустили руки і почали сумніватися, що знайдемо. Але нам вдалося відшукати ту саму бабусю. В нашій бабі Любі є міць, сила і харизма, які допомагають їй бачити набагато більше, ніж зрячим людям. У неї для кожного знайдеться єдино правильну пораду, мудре повчання і відповідь навіть на найскладніший життєвий питання».

сліпа

Зв’язатися з навколишнім світом відунів допомагає її внучка Катя. Вона веде блог, в якому розповідає історії людей, що шукають допомоги у бабусі. А ще ділиться її мудростями: чому не можна приймати в подарунок монети, як дзеркало в спальні може зруйнувати найміцніший шлюб, чим небезпечний безлад у будинку. Про ці та інші прикмети глядачі дізнаються вже 24 лютого на СТБ.

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