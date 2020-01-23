У весняному сезоні 2020 року в ефірі телеканалу СТБ з’явиться багатосерійний проєкт «Слід». Це буде українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Сайт STB.UA готовий залюбки повідомити вам про старт зйомок! Подробиці читайте в матеріалі.

Щоб серіал припав до душі вимогливому українському глядачеві, його адаптацією під наші реалії займається компанія SPACE Production.

Взагалі, варто зазначити, що «Слід» – це унікальний у своєму роді формат, в якому на сьогоднішній день існує понад 2500 епізодів, і його доволі-таки успішно адаптували в кількох інших країнах. Керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук раніше прокоментувала роботу над сценарієм «Слід» так:

Він успішно адаптований в кількох країнах – наприклад, в Польщі перші два сезони були лідером слоту, і зараз поляки розробляють третій сезон. Хтось навіть намагався скопіювати формат. Ми ж разом із нашими партнерами готуємо по-справжньому українську адаптацію, яка буде дуже близька і зрозуміла нашій аудиторії, оскільки в основі кожного епізоду лежать реальні людські взаємини.

Нещодавно стартували зйомки української адаптації ізраїльського формату «Слід»! За традицією в перший знімальний день режисер проєкту Володимир Мельниченко разом із командою розбили тарілку. Він також поділився своїми емоціями і думками про майбутню роботу:

«Слід», насправді, – один із безпрецедентних проєктів у Європі. Таких дуже мало. Прототип живе 13 років, і тому дуже амбітно ставити таку велику махіну. З технологічної точки зору це дуже складно, як і з творчої, адже оригінальна історія запускалася 13 років тому, і було зовсім інше конкурентне середовище. Зараз же кількість проєктів зростає у геометричній прогресії, особливо детективів. У цьому жанрі важко створити щось нове, але і перенасичення немає, адже нам завжди буде цікаво дізнатися, хто ж вбивця, познайомитися з новим Холмсом, хоча це вже двадцятий кінематографічний Шерлок в історії. Саме тому, коли ми створювали свою команду, у всіх горіли очі і серця. Ми напружено працюємо і думаємо, що нам все вдасться і глядач нас полюбить.

Відомо, що роль головної героїні дісталася Тетяні Кравченко. Вона також поділилася своїми думками про проєкт і героїню:

Це дуже класний проєкт, сценарій якого внесено до «Книги рекордів Гіннесса». З того, що я знаю на цей момент, мій персонаж – Ольга Косач. Героїня дуже справедлива і сильна як особистість. Сподіваюся, що я в реальності така ж, як і вона.

Нагадуємо, що прем’єра серіалу запланована на весняний сезон 2020 року.

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