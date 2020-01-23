Оксана Байрак: біографія, кар’єра і всі новини про кінорежисерку
Оксана Байрак — «жінка з планети Любов». Всіма улюблена кінорежисерка відома завдяки своєму таланту і значній фільмографії. Біографію телеведучої, актриси, сценаристки, кінорежисерки і кінопродюсерки Оксани Байрак читайте в матеріалі.
Повне ім’я: Оксана Байрак
Дата народження: 16 лютого
Місце народження: Сімферополь
Діяльність: телеведуча, актриса, сценаристка, кінорежисерка, кінопродюсерка
Сімейний стан: незаміжня
Місце проживання: Київ
Дитинство і юність
Оксана Байрак народилася в Україні в інтелігентній родині доктора наук і економіста. У батька було три освіти: юридична, економічна та історична. Мама за освітою економіст. Сама Оксана називає своє місце народження «планетою Любов».
Після перегляду фільму «Зірка привабливого щастя» у віці 5-ти років Оксана твердо для себе вирішила стати режисером. Закінчивши школу, Оксана вступила до Педагогічного інституту ім. Драгоманова в Києві на факультет корекційної педагогіки та психології, який успішно закінчила. З 1986 по 1988 рік працювала вчителем-логопедом. У 1991 році також закінчила режисерський факультет Інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.
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Кар’єра і досягнення
В кінці другого курсу навчання в Інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого Оксана Байрак зняла свій перший повнометражний фільм під назвою «Круїз, або подорож розлучення» (1991).
У 1999 році Оксана відкрила і очолила кіностудію «Studio Bayrak». З перших днів це незалежна продюсерська студія України, яка займається виробництвом художніх фільмів і серіалів на замовлення телеканалів.
Знаковою роботою кінорежисерки став фільм «Аврора». У 2007 Байрак отримала премії IV Національної премії кінобізнесу України в трьох номінаціях: «Найкращий вітчизняний прокатний фільм», «Найкращий сайт фільму» і «Людина року в кінобізнесі». Фільм «Аврора» також було відправлено від України на премію «Оскар» в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».
З 2009 по 2011 рік Оксана пропрацювала ведучою проєкту «Давай одружимось» на телеканалі СТБ.
У 2009 році Оксана Байрак стала переможницею нагороди Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття» в номінації «Рейтинг».
Фільмографія
Режисер
2018 — «Ніщо не трапляється двічі»
2016 — «40+, або Геометрія почуттів»
2015 — «Щоб побачити веселку»
2015 — «Поділися своїм щастям»
2015 — «Обраниця»
2013 — «Запізніле каяття»
2011 — «Моє нове життя»
2011 — «Зимовий сон»
2009 — «Все можливо»
2009 — «Попелюшка з острова Джерба»
2009 — «Це я»
2008 — «Кардіограма кохання»
2008 — «Хочу дитину»
2007 — «Вілла розбрату, або Танець сонячного затемнення»
2007 — «Чоловіча інтуїція»
2006 — «Аврора»
2006 — «Інфант»
2005 — «Жіноча інтуїція 2»
2005 — «Летюча миша»
2004 — «За два кілометри від Нового року»
2004 — «Жіноча інтуїція»
2004 — «Тобі, справжньому»
2004 — «Вбий мене! Ну, будь ласка»
2003 — «Снігове кохання, або Сон у зимову ніч»
2002 — «Нероби»
1998 — «Побачення з химерою»
1992 — «Сплачено заздалегідь»
1991 — «Круїз, або подорож розлучення»
Продюсер
2016 — «40+, або Геометрія почуттів»
2015 — «Щоб побачити веселку»
2015 — «Поділися своїм щастям»
2015 — «Обраниця»
2010 — «Зимовий сон»
2009 — «Попелюшка з острова Джерба»
2009 — «Це я»
2009 — «Все можливо»
2008 — «Хочу дитину»
2008 — «Кардіограма кохання»
2008 — «Велика різниця»
2007 — «Вілла розбрату, або Танець сонячного затемнення»
2007 — «Чоловіча інтуїція»
2006 — «Аврора»
2006 — «Ангел з Орлі»
2006 — «Диявол з Орлі»
2006 — «Про це краще не знати»
2005 — «Жіноча інтуїція-2»
2005 — «Цілують завжди не тих»
2004 — «Тобі, справжньому»
2004 — «Вбий мене! Ну, будь ласка»
Сценарист
2016 — «40+, або Геометрія почуттів»
2015 — «Щоб побачити веселку»
2015 — «Поділися своїм щастям»
2015 — «Обраниця»
2013 — «Запізніле каяття»
2011 — «Моє нове життя»
2009 — «Все можливо»
2009 — «Попелюшка з острова Джерба»
2009 — «Це я»
2008 — «Кардіограма кохання»
2008 — «Хочу дитину»
2007 — «Чоловіча інтуїція»
2006 — «Інфант»
2005 — «Жіноча інтуїція-2»
2004 — «Тобі, справжньому»
2002 — «Нероби»
1992 — «Сплачено заздалегідь»
Акторка
2018 — «Ніщо не трапляється двічі» — Зейна
2018 — «Кохання. Побічний ефект» — Тамара Золотарьова, пацієнтка приватної клініки пластичної хірургії
2016 — «40+, або Геометрія почуттів» — Катя
2015 — «Поділися своїм щастям» — Тетяна
2015 — «Обраниця» — Маша
2013 — «Запізніле каяття» — диктор телеканалу Скіфф ТБ
2012 — «Моє нове життя» — гінеколог
2009 — «Територія краси» — Жанна Пастухова
2004 — «За два кілометри від Нового року» — режисер Клара
2004 — «Тобі, справжньому» — суддя
2003 — «Жіноча інтуїція» — клієнтка салону краси
1991 — «Круїз, або подорож розлучення» — француженка