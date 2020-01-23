Оксана Байрак — «жінка з планети Любов». Всіма улюблена кінорежисерка відома завдяки своєму таланту і значній фільмографії. Біографію телеведучої, актриси, сценаристки, кінорежисерки і кінопродюсерки Оксани Байрак читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Оксана Байрак

Дата народження: 16 лютого

Місце народження: Сімферополь

Діяльність: телеведуча, актриса, сценаристка, кінорежисерка, кінопродюсерка

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство і юність

Оксана Байрак народилася в Україні в інтелігентній родині доктора наук і економіста. У батька було три освіти: юридична, економічна та історична. Мама за освітою економіст. Сама Оксана називає своє місце народження «планетою Любов».

Після перегляду фільму «Зірка привабливого щастя» у віці 5-ти років Оксана твердо для себе вирішила стати режисером. Закінчивши школу, Оксана вступила до Педагогічного інституту ім. Драгоманова в Києві на факультет корекційної педагогіки та психології, який успішно закінчила. З 1986 по 1988 рік працювала вчителем-логопедом. У 1991 році також закінчила режисерський факультет Інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

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Кар’єра і досягнення

В кінці другого курсу навчання в Інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого Оксана Байрак зняла свій перший повнометражний фільм під назвою «Круїз, або подорож розлучення» (1991).

У 1999 році Оксана відкрила і очолила кіностудію «Studio Bayrak». З перших днів це незалежна продюсерська студія України, яка займається виробництвом художніх фільмів і серіалів на замовлення телеканалів.

Знаковою роботою кінорежисерки став фільм «Аврора». У 2007 Байрак отримала премії IV Національної премії кінобізнесу України в трьох номінаціях: «Найкращий вітчизняний прокатний фільм», «Найкращий сайт фільму» і «Людина року в кінобізнесі». Фільм «Аврора» також було відправлено від України на премію «Оскар» в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

З 2009 по 2011 рік Оксана пропрацювала ведучою проєкту «Давай одружимось» на телеканалі СТБ.

У 2009 році Оксана Байрак стала переможницею нагороди Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття» в номінації «Рейтинг».

Фільмографія

Режисер

2018 — «Ніщо не трапляється двічі»

2016 — «40+, або Геометрія почуттів»

2015 — «Щоб побачити веселку»

2015 — «Поділися своїм щастям»

2015 — «Обраниця»

2013 — «Запізніле каяття»

2011 — «Моє нове життя»

2011 — «Зимовий сон»

2009 — «Все можливо»

2009 — «Попелюшка з острова Джерба»

2009 — «Це я»

2008 — «Кардіограма кохання»

2008 — «Хочу дитину»

2007 — «Вілла розбрату, або Танець сонячного затемнення»

2007 — «Чоловіча інтуїція»

2006 — «Аврора»

2006 — «Інфант»

2005 — «Жіноча інтуїція 2»

2005 — «Летюча миша»

2004 — «За два кілометри від Нового року»

2004 — «Жіноча інтуїція»

2004 — «Тобі, справжньому»

2004 — «Вбий мене! Ну, будь ласка»

2003 — «Снігове кохання, або Сон у зимову ніч»

2002 — «Нероби»

1998 — «Побачення з химерою»

1992 — «Сплачено заздалегідь»

1991 — «Круїз, або подорож розлучення»

Продюсер

2016 — «40+, або Геометрія почуттів»

2015 — «Щоб побачити веселку»

2015 — «Поділися своїм щастям»

2015 — «Обраниця»

2010 — «Зимовий сон»

2009 — «Попелюшка з острова Джерба»

2009 — «Це я»

2009 — «Все можливо»

2008 — «Хочу дитину»

2008 — «Кардіограма кохання»

2008 — «Велика різниця»

2007 — «Вілла розбрату, або Танець сонячного затемнення»

2007 — «Чоловіча інтуїція»

2006 — «Аврора»

2006 — «Ангел з Орлі»

2006 — «Диявол з Орлі»

2006 — «Про це краще не знати»

2005 — «Жіноча інтуїція-2»

2005 — «Цілують завжди не тих»

2004 — «Тобі, справжньому»

2004 — «Вбий мене! Ну, будь ласка»

Сценарист

2016 — «40+, або Геометрія почуттів»

2015 — «Щоб побачити веселку»

2015 — «Поділися своїм щастям»

2015 — «Обраниця»

2013 — «Запізніле каяття»

2011 — «Моє нове життя»

2009 — «Все можливо»

2009 — «Попелюшка з острова Джерба»

2009 — «Це я»

2008 — «Кардіограма кохання»

2008 — «Хочу дитину»

2007 — «Чоловіча інтуїція»

2006 — «Інфант»

2005 — «Жіноча інтуїція-2»

2004 — «Тобі, справжньому»

2002 — «Нероби»

1992 — «Сплачено заздалегідь»

Акторка

2018 — «Ніщо не трапляється двічі» — Зейна

2018 — «Кохання. Побічний ефект» — Тамара Золотарьова, пацієнтка приватної клініки пластичної хірургії

2016 — «40+, або Геометрія почуттів» — Катя

2015 — «Поділися своїм щастям» — Тетяна

2015 — «Обраниця» — Маша

2013 — «Запізніле каяття» — диктор телеканалу Скіфф ТБ

2012 — «Моє нове життя» — гінеколог

2009 — «Територія краси» — Жанна Пастухова

2004 — «За два кілометри від Нового року» — режисер Клара

2004 — «Тобі, справжньому» — суддя

2003 — «Жіноча інтуїція» — клієнтка салону краси

1991 — «Круїз, або подорож розлучення» — француженка

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