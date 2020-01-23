Для того, щоб місяць пройшов вдало і все задумане збулося, потрібно звертати увагу на несприятливі дні. Фіналіст 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Дмитро Раю розповів, коли в лютому варто чекати несприятливі дні кожному знаку зодіаку за східним календарем.

Чого не можна робити в несприятливі дні:

призначати важливі зустрічі (ділові та романтичні)

планувати

робити операції

ходити до косметолога

здійснювати великі покупки і укладати угоди

приймати важливі рішення

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Несприятливі дні в лютому для знаків східного календаря:

Щур — 9, 21

Бик — 10, 22

Тигр — 11, 23

Кролик — 11, 24

Дракон — 1, 13, 25

Змія — 2, 14, 26

Кінь — 3, 15, 27

Коза — 4, 16, 28

Мавпа — 5, 17, 29

Півень — 6, 18

Собака — 7, 19

Свиня — 8, 20

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Якщо за календарем день для вас несприятливий, то це зовсім не означає, що потрібно закритися в квартирі за залізними дверима й чекати півночі, поки час невезіння мине. Зовсім ні. Просто зверніть увагу на те, чого не варто робити в несприятливу для вас дату.

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