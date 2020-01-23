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Несприятливі дні в лютому

23.01.2020

Для того, щоб місяць пройшов вдало і все задумане збулося, потрібно звертати увагу на несприятливі дні. Фіналіст 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Дмитро Раю розповів, коли в лютому варто чекати несприятливі дні кожному знаку зодіаку за східним календарем.

Чого не можна робити в несприятливі дні:

  • призначати важливі зустрічі (ділові та романтичні)
  • планувати
  • робити операції
  • ходити до косметолога
  • здійснювати великі покупки і укладати угоди
  • приймати важливі рішення

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Несприятливі дні в лютому для знаків східного календаря:

Щур 9, 21

Бик 10, 22

Тигр 11, 23

Кролик 11, 24

Дракон 1, 13, 25

Змія 2, 14, 26

Кінь 3, 15, 27

Коза 4, 16, 28

Мавпа 5, 17, 29

Півень 6, 18

Собака 7, 19

Свиня 8, 20

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Якщо за календарем день для вас несприятливий, то це зовсім не означає, що потрібно закритися в квартирі за залізними дверима й чекати півночі, поки час невезіння мине. Зовсім ні. Просто зверніть увагу на те, чого не варто робити в несприятливу для вас дату.

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