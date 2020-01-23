Несприятливі дні в лютому
23.01.2020
Для того, щоб місяць пройшов вдало і все задумане збулося, потрібно звертати увагу на несприятливі дні. Фіналіст 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Дмитро Раю розповів, коли в лютому варто чекати несприятливі дні кожному знаку зодіаку за східним календарем.
Чого не можна робити в несприятливі дні:
- призначати важливі зустрічі (ділові та романтичні)
- планувати
- робити операції
- ходити до косметолога
- здійснювати великі покупки і укладати угоди
- приймати важливі рішення
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Несприятливі дні в лютому для знаків східного календаря:
Щур — 9, 21
Бик — 10, 22
Тигр — 11, 23
Кролик — 11, 24
Дракон — 1, 13, 25
Змія — 2, 14, 26
Кінь — 3, 15, 27
Коза — 4, 16, 28
Мавпа — 5, 17, 29
Півень — 6, 18
Собака — 7, 19
Свиня — 8, 20
Якщо за календарем день для вас несприятливий, то це зовсім не означає, що потрібно закритися в квартирі за залізними дверима й чекати півночі, поки час невезіння мине. Зовсім ні. Просто зверніть увагу на те, чого не варто робити в несприятливу для вас дату.
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