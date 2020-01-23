Уже скоро на телеканалі СТБ стартує другий сезон проєкту «МастерШеф. Професіонали». Нас чекає новий склад суддів! До Ектора Хіменес-Браво та Володимира Ярославського долучилася Ольга Мартиновська. Коли чекати «МастерШеф. Професіонали»-2 в ефірі, читайте в матеріалі.

Стало відомо, коли вийде в ефір другий сезон «МастерШеф. Професіонали». Час жорстоких кулінарних битв між професіоналами настане вже дуже скоро — 29 лютого. Тепер улюблене кулінарне шоу ми зможемо бачити щосуботи. Глядачів чекають оновлені, ще складніші конкурси і завдання, нові учасники в особі справжніх профі кулінарного мистецтва. Сезон обіцяє бути надзвичайно гарячим та інтригуючим.

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Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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