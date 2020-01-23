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«МастерШеф. Професіонали»-2: оголошено дату старту шоу в 2020 році

23.01.2020

Уже скоро на телеканалі  СТБ  стартує другий сезон проєкту «МастерШеф. Професіонали». Нас чекає новий склад суддів! До Ектора Хіменес-Браво та Володимира Ярославського долучилася Ольга Мартиновська. Коли чекати «МастерШеф. Професіонали»-2 в ефірі, читайте в матеріалі.

Стало відомо, коли вийде в ефір другий сезон «МастерШеф. Професіонали». Час жорстоких кулінарних битв між професіоналами настане вже дуже скоро 29 лютого. Тепер улюблене кулінарне шоу ми зможемо бачити щосуботи. Глядачів чекають оновлені, ще складніші конкурси і завдання, нові учасники в особі справжніх профі кулінарного мистецтва. Сезон обіцяє бути надзвичайно гарячим та інтригуючим.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»: стало відомо, хто стане новим суддею

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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