Легендарна костюмована драма «Кріпосна» побила всі рекорди слоту. Фінальні серії 2 сезону змусили глядачів долучитися до флешмобу #жаданживи. Головні питання про третій сезон і старт його зйомок актуальні донині. Телеканал СТБ анонсував прем’єру 3 сезону серіалу «Кріпосна». Докладнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

Серіал «Кріпосна» став найкращим продуктом телесезону серед всіх телеканалів. 13 місяців зйомок, 400 локацій по всій Україні, понад 200 зшитих костюмів і найкращі актори сучасності, масштабна промо-кампанія СТБ, якісний продукт, створений з любов’ю українськими компаніями StarLight Films і FILM.UA, — ​все це стало призвело до телетріумфу.

«Дуже скоро ми починаємо знімати 3-й сезон серіалу «Кріпосна», в якому ми дізнаємося, чи живий Жадан. Як склалися стосунки Лариси Яхонтової та Петра Червінського? Хто народиться у цієї пари: хлопчик, дівчинка? І чи народиться взагалі? З ким залишиться Катя? Ба більше, це буде історія, яка дуже сучасна. У ній ми будемо говорити про те, що немає ніякої таємниці, яку можна довго приховувати», — говорить Тала Пристаєцька.

Також шоуранер серіалу відкрила завісу і розповіла, що в 3-му сезоні «Кріпосної» глядач нарешті-таки дізнається, як Андрію Жадану вдалося так швидко увійти в суспільство вельмишановних панів і заслужити серед них повагу. Адже не секрет, що герой колись був кріпосним.

«Все те, що буквально за кілька тижнів почне готуватися, в 2021 році прикує вашу увагу до екранів. Також сподіваюся, що 3-й сезон закінчиться так, що ви з нетерпінням будете чекати на 4-й», — підсумувала Тала.

3-й сезон легендарної костюмованої драми «Кріпосна» вийде в 2021 році на телеканалі СТБ! Глядачеві варто очікувати безліч нових сюжетних ліній, талановитих акторів і нову антагоністку! Хто вона — поки залишається в таємниці!

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