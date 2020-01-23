Гороскоп на 24 січня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кого чекають прекрасні новини на роботі, а хто повинен спуститися з небес на землю? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

На роботі все стабільно. Однак вам слід більш коректно будувати взаємини з колегами. Деякі не сприймають вас всерйоз і користуються вашою добротою.

Телець

Дуже важливий день. Можливо, вам доведеться прийняти доленосне рішення. Якщо потрібно, порадьтеся з близькою людиною. Тільки не розповідайте всім про свої плани.

Близнюки

Ви засиділися на одному місці: дім-робота-дім… Вам потрібно урізноманітнити свої будні. Сходіть у кіно, театр, на виставку… Можливо, ви познайомитеся з новими цікавими людьми.

Рак

Іноді ви буваєте занадто недовірливі. Через свою вразливість псуєте стосунки з близькими людьми. Влаштуйте романтичний сюрприз своїй другій половинці.

Лев

Вам здається, що ви більше не розвиваєтесь і застрягли на одному місці. Що ж, іноді таке буває. Візьміть паузу, щоб розібратися в собі. Головне, вірте у свої сили.

Діва

Сьогодні всі ваші фінансові проблеми вирішуватимуться самі собою. Ви під новим кутом поглянете на деяких людей, можливо, навіть зміните свою думку про недругів.

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Терези

Сьогодні вас чекає дуже активний день. Навіть якщо ви хотіли відлежатися, цього не буде. За короткий проміжок часу ви зможете переробити безліч важливих справ. А до вечері ще й тортик спечете.

Скорпіон

Ваша обережність може зіграти з вами злий жарт. Так, кидатися у вир з головою ‒ нерозумно, але й відкладати всі справи тільки через деякі негаразди не варто. Можливо, треба ризикнути?

Стрілець

Ви дуже зациклилися на своїх невдачах. Якщо вас долають сумніви і вагання, почитайте мотиваційну книгу. Будьте впевненіші в собі. Вам усе вдасться.

Козеріг

Козерогам можна сміливо братися за налагодження контактів, домовленостей, зміцнення тилів ‒ у цих справах сьогодні буде супроводжувати удача, і вони принесуть бажані плоди.

Водолій

Сьогодні у вас просто чудовий день. Ви отримаєте кілька привабливих пропозицій щодо роботи. У другій половині дня вирішите серйозний конфлікт і навіть можете отримати премію.

Риби

Вас повністю поглинула нова ідея. Проте в гонитві за мрією ви забули про насущні проблеми, які потрібно вирішити. І крім вас цього ніхто не зробить.

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