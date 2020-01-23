Болгарія повертається на Євробачення-2020! Після відсутності минулого року країна реабілітувалася та вже озвучила ім’я свого представника на прийдешньому пісенному конкурсі. Від Болгарії на Євробаченні-2020 виступить співачка Victoria. Детальніше про учасницю – в матеріалі.

Національна телекомпанія Болгарії повідомила, що Вікторія Георгієва була відібрана для представлення країни на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи. Виконавиця стала третім оприлюдненим учасником Євробачення-2020 у Роттердамі.

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Минулого року телекомпанія BNT (Національна телекомпанія Болгарії) повідомила про відмову країни від участі в пісенному конкурсі, аргументувавши це оптимізацією державних видатків. Ціна питання для участі та безпосередньо підготовки до Євробачення виявилася значно вищою, ніж могло собі дозволити телебачення Болгарії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Victoria

Представниці Болгарії на Євробаченні-2020 Вікторії Георгієвій (Victoria) 22 роки. Поп-виконавиця прославилася завдяки своїй участі в болгарській версії популярного шоу талантів «X-Factor». Victoria випустила два сингли болгарською мовою. Її останній сингл «I Wanna Know» був випущений в червні 2019 року і має понад 700 000 переглядів у YouTube.

Для співачки можливість представляти рідну країну на такому великому пісенному конкурсі – велика честь та привід для гордості. Victoria вважає, що бути болгарським послом на Євробаченні-2020 року – величезна відповідальність, оскільки цей конкурс дуже важливий для багатьох співвітчизників.

А поки ми чекаємо презентацію конкурсної композиції представниці Болгарії на Євробаченні-2020 Victoria, пропонуємо послухати її пісню «I Wanna Know».



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