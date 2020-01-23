Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

41 країна братиме участь в Євробаченні-2020

23.01.2020

У ювілейному 65-му пісенному конкурсі Євробачення, який пройде навесні 2020 року в нідерландському Роттердамі, візьмуть участь представники 41 країни. Про це заявили організатори Євробачення на офіційному сайті конкурсу.

евровидение 2020

Двадцять учасників пройдуть у фінал, де до них долучаться представники «Великої п’ятірки» (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія), а також конкурсант від країни-господарки – Нідерландів. Як відомо, 2019 року Болгарія і Україна не брали участі в Євробаченні, але вже 2020 року очікується їх повернення.

Жеребкування для визначення того, в якому півфіналі виступатиме кожна з країн, відбудеться 28 січня. 

Більше на тему: Євробачення-2020: квитки на Нацвідбір вже у продажу

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить