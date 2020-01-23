41 країна братиме участь в Євробаченні-2020
23.01.2020
У ювілейному 65-му пісенному конкурсі Євробачення, який пройде навесні 2020 року в нідерландському Роттердамі, візьмуть участь представники 41 країни. Про це заявили організатори Євробачення на офіційному сайті конкурсу.
Двадцять учасників пройдуть у фінал, де до них долучаться представники «Великої п’ятірки» (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія), а також конкурсант від країни-господарки – Нідерландів. Як відомо, 2019 року Болгарія і Україна не брали участі в Євробаченні, але вже 2020 року очікується їх повернення.
Жеребкування для визначення того, в якому півфіналі виступатиме кожна з країн, відбудеться 28 січня.
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