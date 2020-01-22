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Серіал «Зоя»: Максим Бусел розповів про взаємини з Юлією Бернгардт

22.01.2020

У драматичній стрічці «Зоя» глядачі познайомилися з латвійськими акторами —  Максимом Буселом та Юлією Бернгардт. У реальному житті молоді люди друзі, але в серіалі їм довелося стати коханцями. Як артистам працювалося разом? Дізнайтеся в матеріалі.

максим бусел сериал зоя

Більше на тему: «Зоя»: актори серіалу

Молодий та перспективний актор Максим Бусел родом із Латвії. Творчий талант хлопця помітили в Україні та за її межами. Так Максима запросили на одну з важливих ролей у серіалі телеканалу СТБ «Зоя», де він зіграв гордовитого й холодного красеня Антона Привалова.

На знімальному майданчику актор зустрівся зі своєю давньою подругою Юлією Бернгардт. Дівчина також з’явилася в драматичній картині, де стала коханкою Максима. Але в житті молоді люди виявилися хорошими друзями. На своїй сторінці у Facebook Максим Бусел з радістю згадує спільну роботу з подругою:

максим бусел сериал зоя

«Бідна Юля Бернгардт втомлювалася від моєї енергії! Але вона сама у всьому винна: ​​ця енергетична бомбочка заразить кого завгодно та змусить радіти, танцювати, світитися, сяяти і тим паче реготати до смерті. Але зараз не про це. По-перше, сьогодні ввечері продовження серіалу «Зоя». Акцентую на тому, що саме сьогодні у нас з Юлькою, як пожартував її чоловік, «почнеться Кентервіль», але боюся, тут все буде набагато яскравіше. Починаються серйозні стосунки…»

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