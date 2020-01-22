Привітання з китайським Новим роком 2020
У 2020 році китайський Новий рік настане 25 січня. Привітати близьких та друзів зі святом можна за допомогою оригінальних повідомлень! Редакція STB.UA зібрала для вас у матеріалі цікаві та оригінальні вірші, присвячені китайському Новому року.
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Стало нині дуже модно
Китайський новий рік зустрічати,
Прикрашати все яскраво-яскраво
І фантиками шарудіти.
Ми бажаємо в рік китайський,
Щоб запалили вогонь бенгальський,
Розрядилися всі ошатно
Повеселилися всі відпадно!
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Китайский Новий рік! Ура!
Що за дивна то пора!
Радість, пісні, дітвора
Носиться вже з ранку.
Всі готуються зустрічати,
Свято світлий відзначати.
Щастя, радості! І ось
Настає Новий рік!
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Із китайським Новим роком
Привітати вас хочемо,
І в це свято нове
Ми вітання строчимо.
Нехай щастя вам настане
І нудьга пропаде,
І грошей багато стане
У китайське свято це.
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Китайський календар освоїли недавно,
І свято ще одне з’явилося у нас!
Китайський Новий рік він дуже славний!
Як раз заходить в домівки до нас!
Привітати зі святом саме час
Хай надасть новий рік лише прибуток!
Нехай буде щасливий кожен із нас,
І нехай утікає від нас сильний смуток.
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Ось тихою ходою ступаючи
Вже йде старий рік,
Ну а йому назустріч Новий,
Хоч і китайський, але йде!
Вітаємо всіх з цим роком,
Нехай вас доля береже,
Хай щастя буде і робота,
І нехай Господь благословить!
Вітання з Новим роком китайською мовою:
新年 快乐 (xīn nián kuài lè) – з Новим роком! (сін ньєн куай ле)