«Ніщо не трапляється двічі»: сюжет і опис серій

Перший сезон серіалу «Ніщо не трапляється двічі» не залишив байдужим нікого. Поки всі ми в очікуванні виходу другого сезону, пропонуємо згадати, яку історію нам розповідає багатосерійний фільм. Сюжет і опис серій «Ніщо не трапляється двічі» — читайте в матеріалі.

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Сюжет серіалу «Ніщо не трапляється двічі»

Історія розгортається на початку 90-х у військовому прикордонному містечку, куди на місце служби прибувають молодята Дмитро і Катя Богданові. Юна Катя тут же закохується в місцевого Казанову — офіцера Огнєва. Начальник застави Калінін все ніяк не наважиться одружитися зі своєю «бойовою подругою» — шустрою молодухою Раїсою. Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті якої деякі герої гинуть. Минає 20 років. Успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, дочку Каті, і вирішує, що її послала доля. Але минуле повернути неможливо — адже ніщо не трапляється двічі…

Опис серій серіалу «Ніщо не трапляється двічі»

Початок 90-х. У військове містечко на кордоні Грузії прибуває пара молодят — Катя і Діма Богданові. На наречену відразу ж звертає увагу замполіт Огнєв, самотній вовк.

Начальник застави — майор Ілля Калінін — порядна людина, але заплутався у стосунках з жінками. Метка Раїса народила йому дочку Аллочку і чекає, коли він покличе її заміж. Але майор закоханий в Ірину, директора дитячого будинку.

В цей час Аглая Калініна, старша дочка майора, вчиться в Московському університеті. Вона закохана в одногрупника Юру, сина дипломата. Аглая дізнається, що вагітна.

2 серія

Катя Богданова знайомиться з Іриною, директором дитячого будинку. Замполіт Вадим Огнєв закохується в Катю з першого погляду, хоча у нього роман з Іриною.

На прикордонній заставі проходять навчання. Огнєв потрапляє в госпіталь: він рятує від загибелі хлопчика, який випадково забрів у зону навчань.

Юна Аглая знайомиться з Лідією, бабусею свого коханого хлопця Юрія. Лідія Потєхіна (в минулому оперна діва) натякає Аглаї, що вона — не їхнього кола.

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3 серія

У Раїсу, подругу майора Калініна, закохується солдат Вісам. Раїса кокетує з ним, її підкуповують почуття Вісама. Вона дізнається, що батько солдата — багач з Йорданії.

У лікарні за пораненим Огнєвим доглядає медсестра Катя Богданова. Одного ранку після нічного чергування вона прокидається в ліжку з Огнєвим. Але через кілька днів Катя дізнається, що вагітна.

4 серія

Через кілька місяців у Богданових народжується дочка Машенька. Огнєв поступається молодій сім’ї своїм житлом — він ділить великий будинок з майором Калініним. Тепер туди в’їжджають Катя з Дімою і дочкою.

Але в містечку трапляється біда: раптово вибухає будинок начальника застави. Гине сам Калінін, а також Катя і Діма Богданові.

5 серія

Минуло 20 років.

Огнєв живе в Іспанії. Він заможна людина. Їде до Грузії, щоб розібратися зі своїм партнером Іраклієм.

Директор дитячого будинку Ірина виростила двох сиріт — Машу Богданову і Аллочку — як рідних доньок. У Машу закоханий Борис, син Ірини.

Раїса живе в Йорданії. Вона сподівається, що стане дружиною Вісама, але він приводить в дім другу дружину.

6 серія

На яхті відбувається вибух, є загиблі. Відомо, що там був Огнєв. Але його тіло не знаходять.

Бабуся Юри, оперна діва Лідія Миколаївна, раптом дізнається, що у неї є правнук. Виявляється, син Юри і Аглаї зміг вижити, його всиновила лікар-гінеколог Нела. Глібу 20 років, він влаштовується на роботу до Аглаї.

Вадим Огнєв зустрічає Машу, яка як дві краплі води схожа на його загиблу кохану Катю Богданову.

7 серія

Маша веде Вадима до своєї прийомної мами Ірини, яка впізнає в ньому свого колишнього коханця. Вони згадують минуле.

Раїса згадує, як опинилася в Йорданії. Їй довелося стати дружиною Азіза, батька Вісама. Але вона і тепер любить Вісама і готова на все, аби змінити своє життя.

Аглаї дзвонить Лідія Потєхіна, бабуся її першого коханого Юрія. Лідія хоче повідомити, що син Аглаї і Юрія живий.

8 серія

Ірина намагається втовкмачити юній Маші, що Вадим Огнєв — їй не пара. Але Маша так захоплена Вадимом, що не чує нічого.

Огнєв зникає, оскільки партнер Іраклій хоче його усунути.

Оперна діва Лідія Миколаївна помирає. Вона не встигає розповісти Аглаї, що її син живий… Із Швейцарії їдуть її син Вікентій з дружиною Жанною, Юрій з молодою дружиною Зоєю.

9 серія

Вадим відвіз закохану Машу в Іспанію.

Телеведучій Аглаї пропонують зробити ток-шоу про покійну оперну діву Лідію Потєхіну. Ніхто не знає, що діва зіграла фатальну роль у долі Аглаї.

А між тим нотаріус кличе Аглаю, щоб оголосити заповіт покійної Лідії Миколаївни Потєхіної.

10 серія

Огнєв і Маша в Іспанії. Він відразу пропонує їй одружитися, Маша — на сьомому небі від щастя. Але коли вона бачить наряд, не знає, що й думати: плаття зшито за модою 90-х… Маша не знає, що саме в такій сукні з’явилася на прикордонній заставі на початку 90-х її мама Катя.

Аглая зустрічається з Вікентієм, батьком Юри, щоб обговорити деталі заповіту покійної оперної співачки Лідії.

11 серія

Маша свариться з Огнєвим, він крізь сон називав її Катею.

Юра намагається зустрітися і поговорити з Аглаєю, але вона не хоче з ним спілкуватися. Вона готується до нового ток-шоу і розповідає свою історію про те, як бабуся її хлопця, Лідія Потєхіна, переконала її зробити аборт. Аглая не знає, що новий співробітник Гліб — її біологічний син.

12 серія

Маша телефонує своїй подрузі Аллі і розповідає, що дуже любить Вадима, але він — деспотичний чоловік. Борис дуже важко переживає від’їзд Маші, яку кохає.

Борис збирається летіти в Іспанію до Маші. Його мама Ірина розповідає, що саме Огнєв влаштував вибух на заставі, через який загинули батьки Маші.

13 серія

Побегайло, колишній коханець Раїси, бачить на Аллочці сережки, які колись подарував Раї. Він починає цікавитися Аллочкою і підозрює, чия вона дочка.

Раїса тим часом в Йорданії. І хоча вона живе в багатому домі, їй не позаздриш. Вона згадує, як спокусила водія Алі, щоб той влаштував її чоловікові Азізу аварію. Але ненависний чоловік вижив і дізнався про злочин Раїси.

14 серія

Борис приходить до тями після того, як його побив Вадим Огнєв. Він дізнається, що його мама Ірина померла від нападу астми.

До Аглаї приходить стара Глаша, колишня нянечка в пологовому будинку. Вона просить 25 тисяч доларів за інформацію про сина.

Борис розповідає Маші про смерть Ірини, дівчина збирається прилетіти в Батумі на похорон. Але Огнєв не хоче відпускати від себе молоду дружину.

15 серія

Маша прилітає до Грузії і дізнається, що Огнєв любив її маму Катю.

Красуня Алла їде в Іспанію на запрошення маловідомого модельного агентства. Але її підставляють: завозять в якийсь будинок, де повно чоловіків. Алла приходить до тями і розуміє, що її зґвалтували. Вона розправляється з кривдниками і мчить до Йорданії.

16 серія

Аллочка зустрічається зі своєю рідною мамою Раїсою, яка сидить у в’язниці за вбивство.

Маша залишається в Батумі і зізнається Борису, що вагітна від Огнєва.

Минає кілька років. У Маші і Бориса росте спільна дочка. Але Маша не втрачає надії знайти свою старшу дівчинку, яку викрав Вадим Огнєв. І на кадрах випадкової аматорської плівки, знятої десь за кордоном, вона бачить Огнєва з маленькою дівчинкою.

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