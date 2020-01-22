28 січня 2020 року на телевізійному ринку України відбудеться знакова подія: найбільші українські медіахолдинги – StarLightMedia, 1+1 Media, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group – закодують супутниковий сигнал своїх телеканалів. Це означає, що найбільш рейтингові українські телеканали, у тому числі й телеканали групи StarLightMedia – ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце – припинять мовлення у відкритому доступі.

Чому так відбувається?

Крім того, що українські телеканали виробляють контент самостійно, вони за власний кошт купують за кордоном фільми та серіали, права на спортивні трансляції, формати шоу, дитячі передачі та іншу телевізійну продукцію. Купуючи права на них, канали повинні гарантувати правовласникам дотримання взятих на себе зобов’язань щодо його трансляції, у тому числі − зобов’язання транслювати цей контент виключно на визначеній угодами території мовлення та у встановлений домовленостями спосіб.

На жаль, трансляція телевізійного сигналу у відкритому форматі є можливістю для його несанкціонованого прийому та ретрансляції піратами: отримуючи телевізійний сигнал, вони незаконно пропонують його абонентам за гроші, таким чином наживаючись на глядачах та наражаючи їх на перспективу залишитись без телебачення у будь-який момент. У результаті канали не отримують достатню кількість коштів для створення або закупівлі нового якісного контенту, а також потрапляють у ризик штрафних санкцій від правовласників, чий контент через трансляцію у відкритому супутнику не зміг бути на 100% захищеним від піратства. До того ж за кордоном закодований супутниковий сигнал – це рішення, до якого країни прийшли вже багато років тому, що дозволило якісно вплинути на боротьбу з піратами та відчутно позначилося на розвитку ринку платного телебачення.

Що потрібно робити?

Якщо ви не є абонентом супутникового телебачення, кодування не вплине на вас, тому ви можете безперешкодно продовжити переглядати улюблені канали через обраний вами раніше тип мовлення.

Якщо ви − абонент супутника і хочете надалі користуватися перевагами супутникового ТБ, вам необхідно зробити кілька простих кроків для того, аби не залишитись без доступу до телепрограм, які транслюють ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце та решта популярних українських телеканалів.

Ось ці кроки:

Крок 1: придбати тюнер супутникового телебачення, який підтримує систему кодування «VERIMATRIX». Рекомендована роздрібна вартість тюнера становить 1099 грн.

Впізнати потрібний тюнер ви зможете за маркуванням «УТБ», а придбати − у роздрібних мережах електроніки та побутової техніки, в інтернет-магазинах, у майстрів з підключення супутникового обладнання, а також у операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV. Такий тюнер – єдиний сертифікований та підтримує систему кодування Verimatrix. Звертайте на це увагу, коли купуватимете його. Наразі його рекомендована роздрібна вартість становить 1099 грн.

Але це ще не все: дивитись телебачення безкоштовно після кодування не вдасться – вам потрібно придбати тюнер та підключитись до одного із двох офіційних операторів супутникового телебачення − Viasat або XtraTV, обрати тариф та сплачувати його щомісячну вартість. Інформацію про тарифи та пропозиції офіційних операторів можна знайти за посиланнями https://viasat.ua/, https://xtratv.com.ua/ Ми радимо вам подбати про заміну тюнерів якомога швидше, аби уникнути ажіотажу та черг.

Крок 2: встановити та налаштувати тюнер.

У разі якщо вам не вдається зробити це самостійно, ви можете у телефонному режимі скористатись підтримкою оператора кол-центру провайдера супутникового телебачення, послугами якого ви користуєтесь. Крім цього, за бажанням, у вас є можливість викликати майстра додому для налаштування обладнання – для цього вам необхідно зателефонували до кол-центру вашого оператора та подати заявку на цю послугу.

Крок 3: насолоджуватись переглядом популярних телепередач на ваших улюблених каналах, користуючись усіма перевагами супутникового телебачення – до 1000 різноманітних каналів, HD-версії з більш якісною картинкою, цілодобова служба підтримки, надійність, широкий вибір найкращих каналів, додаткові можливості (catch up – перегляд телеперадачі після її виходу).

Альтернативи супутниковому телебаченню:

ОТТ-сервіси

Все, що потрібно, – хороший інтернет та телевізор, який підтримує SmartTV, або, як варіант, ноутбук чи смартфон. Сьогодні в мережі чимало онлайн-сервісів, які надають доступ до перегляду різноманітного контенту, зокрема і телеканалів. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV – це ті продукти, які працюють в Україні.

IPTV від інтернет-провайдера

Можна придбати доступ до телебачення від свого провайдера інтернету. Зазвичай вони пропонують пакети на інтернет та телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.

Вартість становить від 59 грн на місяць. До пакету зазвичай входять не тільки телеканали, а й низка фільмів у високій якості або інший контент.

Перейти на кабельне телебачення

Дізнайтесь, чи покриває ваш район кабельний оператор, та зв’яжіться з ним для підключення. В середньому це коштуватиме від 49 грн на місяць. Деякі стягують доплати і за підключення.

Перейти на цифрове ефірне телебачення Т2

На Т2 закодовані канали залишаться у відкритому доступі. Все, що необхідно, – ефірна антена та цифровий приймач DVB-Т2 (тюнер). Зважте, що у моделях телевізорів останніх п’яти років приймач DVB-T2 зазвичай вже вмонтований. Перевірити це можна в налаштуваннях.

Проте перш ніж обрати цей варіант, для початку потрібно пересвідчитись, чи є покриття «цифрою» у вашому регіоні. Недолік – невелика кількість пропонованих каналів.

Залишитись на «безкоштовному супутнику»

Можна не робити нічого. Є й такий варіант. Тоді у відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві та ще низка телеканалів. Їх близько 40.

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