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Іраклі Макацарія назвав свого фаворита у Нацвідборі-2020

22.01.2020

Вже 8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Учасники у процесі жеребкування витягли свої номери і вже точно знають, в якій послідовності вийдуть на сцену. Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія назвав фаворита, за якого буде вболівати.

иракли макацария

Іраклі Макацарія поділився зі своїми шанувальниками приємною новиною. По-перше, тренер дивитиметься Нацвідбір на Євробачення-2020 року, а по-друге, він вже точно знає, за кого вболіватиме і кого підтримуватиме.

иракли макацария

У списку учасників у 2020 році є GIO, який вже 8 лютого виступить під 7-м номером. Молодий музикант, автор і композитор, який співає в жанрі pop-music. Виконавець вже представив свою пісню під назвою «Feeling so Lost».

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Іраклі Макацарія опублікував спільне фото з GIO, яке підписав: «Мрії існують для того, щоб здійснюватися. Мій друг GIO в Національному відборі на Євробачення-2020. Ще зовсім недавно ми розмовляли з ним і він розповідав, як сильно хоче взяти участь у цьому конкурсі. Гіо, я пишаюся тобою, і будь впевнений, що підтримка від мене тобі забезпечена».

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