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Дифтерія в Україні

22.01.2020

Після спалаху кору в Україні лікарі попереджають про можливу епідемію дифтерії. Ця хвороба набагато небезпечніша за кір, оскільки смертність від неї становить майже 50%. Чим саме небезпечна дифтерія, які її симптоми та лікування? А також чому необхідно вакцинуватися, розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла»  Валерій Ославський.  

здоровье

Дифтерія ‒ гостра інфекційна хвороба, яка вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркові залози. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.

Збудником хвороби є дифтерійна паличка. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Також заразитися можна через речі, яких торкався хворий. 

Різновиди дифтерії

  • дифтерія ротоглотки (мигдалин)
  • дифтерія дихальних шляхів (гортані, трахеї, бронхів)
  • дифтерія носа
  • дифтерія очей
  • дифтерія статевих органів
  • дифтерія шкіри

Симптоми дифтерії

  • біль у горлі
  • погіршення самопочуття
  • підвищення температури тіла
  • на уражених ділянках з’являється сіро-білий наліт
  • набряк ураженого місця
  • солодкуватий запах із рота

Також дифтерія може спричинити появу ускладнень, зокрема ‒ ураження нервової системи. Внаслідок паралічу дихальних шляхів хворий може померти. 

Лікування дифтерії

Якщо з’являється хоча б найменша підозра на дифтерію, хворого треба негайно госпіталізувати. Основний метод лікування ‒ введення антитоксичної протидифтерійної сироватки та антибіотиків.

Профілактика дифтерії

Єдиним способом профілактики такого складного захворювання є щеплення. Однак воно не гарантує захист від хвороби на 100%, проте у разі зараження людина набагато легше переносить симптоми хвороби. А іноді вони взагалі не проявляються. 

Нині в Україні є великий ризик виникнення епідемії дифтерії,  оскільки досить багато людей відмовляються від щеплення й не вакцинують своїх дітей.  

Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський на своїй сторінці в Instagram закликав усіх своїх підписників вакцинуватися та не жартувати зі здоров’ям.

«Дифтерія! Небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється. Перебіг зазвичай важкий, для лікування потрібен антитоксин, якого, на жаль, в Україні мало. Простіше і ефективніше ‒ вакцинація! Вакцини є, можна отримати безкоштовно в амбулаторіях за місцем проживання. Знайдіть час для себе і своїх дітей! Будьте здорові!».

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