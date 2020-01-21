Вперше в Україні, завдяки активним та консолідованим діям медіагруп 1+1 media та StarLightMedia по протидії піратству телевізійного контенту, порушника було притягнено до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, а саме – за порушення авторського права і суміжних прав, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі та, згідно із Законом України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Минулого тижня, 16 січня 2020 р., Біляївський районний суд Одеської області виніс вирок одному із інтернет-провайдерів Одеського регіону у справі щодо нелегального надання абонентам інтернет-провайдера послуги IPTV-телебачення без укладення ліцензійних договорів з правовласниками.

Так, спільними зусиллями медіагруп 1+1 media та StarLightMedia, адвокатів Smartsolutions Law Group та Національної поліції України в ході досудового розслідування злочину було проведено 2 обшуки, вилучено обладнання провайдера та проведено низку судових експертиз, які довели факт вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав). Було встановлено, що у період 2018-2019 рр., з метою отримання незаконного доходу, провайдер використовував програми мовлення телеканалів 1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, УНІАН, ПЛЮСПЛЮС, СТБ, Новий канал, ICTV, ОЦЕ, М1 та М2, не сплачуючи роялті власникам каналів і наживаючись на абонентах.

«Ми вдячні за професійну роботу правоохоронних органів та адвокатів. Питання захисту наших прав залишається у пріоритетному фокусі нашої уваги і ми очікуємо найближчим часом наступні вироки судів», − зазначив В’ячеслав Мієнко, директор з GR групи 1+1 media.

Цей випадок притягнення провайдера-пірата до кримінальної відповідальності демонструє готовність медіагруп відстоювати свої права, як правоволасників контенту, та захищати абонентів від ризику залишитись без телебачення будь-якого моменту через незаконні дії окремих провайдерів.

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«Вперше у практиці за порушення суміжних прав судом було визнано винним у скоєнні тяжкого злочину передбаченого частиною 3 ст. 176 КК України керівника компанії інтернет-провайдера, який покриває велику частину Одеської області. Ця особа, використовуючи своє службове становище здійснила неправомірне розповсюдження програм мовлення телеканалів «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «УНІАН», «Бігуді». Своїми діями правопорушник завдав правовласнику матеріальної шкоди у великому розмірі, але, розуміючи, що покарання за відповідною санкцією цього правопорушення передбачає, крім іншого, позбавлення волі строком до шести років, порушник визнав свою провину та виявив бажання компенсувати задану ним матеріальну шкоду. Зі свого боку представники потерпілих надали свою згоду на укладення підозрюваним угоди про визнання винуватості із прокурором, на підставі якого 16 січня 2020 року судом було ухвалено вирок та призначено покарання не пов’язане із позбавленням волі», − прокоментував Олександр Папуця, керуючий партнер Smartsolutions Law Group.

«Захист інтелектуальної власності − основа креативної економіки, і наше завдання, як правовласників, боротися за неї. В ході щоденних перевірок провайдерів, які незаконно ретранслюють телеканали групи, ми виявили цього інтернет-провайдера. За внутрішнім алгоритмом дій, ми зв’язалися з ним з вимогою припинити незаконну ретрансляцію телеканалів групи StarLightMedia або укласти договір і працювати в легальному полі. Провайдер не надав відповіді, ретрансляція продовжувалася. В середині 2018 року було подано заяву в кіберполіцію, після чого почалося досудове розслідування. За його час було проведено слідчий експеримент, обшук з вилученням техніки в двох місцях одночасно, проведені технічна і економічна експертизи. Після чого була вручена підозра. Для нашої медіагрупи це вже другий вирок проти інтернет провайдера, який незаконно ретранслював телеканали групи. Але є і відмінність у цих двох кейсах. Перший вирок був по частині 1 статті 176, а цей вже по 3 частині статті 176», − пояснив Дмитро Левін, керівник Центру моніторингу контенту Дивізіону Digital & PayTVStarLightMedia.

«Ми в StarlightMedia намагаємося створити умови при яких співробітники медіа і автори контенту отримують гідні і комфортні умови роботи. При цьому галузь створення і споживання контенту в цілому зростає. Для StarLightMedia це є важливим і невід’ємним завданням відповідального медіа бізнесу. Боротьба з піратством − непростий напрямок роботи. В даний момент в команді Дмитра понад 30 кримінальних справ, серед яких вже є кейси по притягненню піратів до відповідальності за порушення невеликої тяжкості. Кожне нове рішення суду створює прецедент на ринку. Це робить подальші кроки в боротьбі з піратством легшими і більш усвідомленими. Наше мета − якнайшвидше припинити факти піратства. Щоб потенційні злодії боялися навіть думати про крадіжку інтелектуальної власності» − прокоментував Микола Фаєнгольд, комерційний директор дивізіону Digital & PayTVStarLightMedia.

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