Гороскоп на 22 січня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен подумати про свої фінанси, а кому слід поберегти своє здоров’я? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Не дуже сприятливий день у плані здоров’я. Можуть загостритися хронічні захворювання. Тож намагайтеся не напружуватися на роботі. Вечір проведіть у колі близьких.

Телець

Будьте обережні. Є ризик неабияк накосячити на роботі. Можливі конфлікти з близькими, але лише тому, що ви занадто їх контролюєте.

Близнюки

Час планувати відпочинок. Якщо є можливість ‒ полетіть у теплі краї. Якщо ж ваші фінанси не дозволяють такого, намагайтеся якомога більше часу проводити вдома в колі сім’ї.

Рак

Захистіть себе від зайвого негативу. На роботі можуть виникнути пропозиції, від яких не варто відмовлятися. Приємно здивує друга половинка. Чекайте сюрпризу.

Лев

Прекрасний день для просування по службі. Щоб все пройшло добре, заручіться підтримкою впливових людей. Або ж просто якісно виконуйте свої обов’язки.

Діва

Є ризик великої сварки з коханою людиною. Не приймайте поспішних рішень, і тим паче не варто розривати стосунки. Дайте собі час. Інакше потім можете дуже сильно пошкодувати.

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Терези

Є ризик сильно застудитися. Погода мінлива, а ви одягаєтеся занадто легко. У сімейних стосунках все прекрасно. Спробуйте більше часу проводити з дітьми.

Скорпіон

Прекрасний день для початку нових тривалих проєктів. Проявляйте ініціативу. Тільки так ви зарекомендуєте себе як серйозного та креативного співробітника.

Стрілець

Сьогодні ви повністю зануритесь у фінансові питання. Вам необхідно ретельно розподілити свій бюджет і закрити всі борги. Будьте уважні під час банківських операцій.

Козеріг

Сприятливий період для наукової, творчої та спортивної діяльності. Можливо, ви отримаєте привабливі пропозиції. Тільки не погоджуйтеся відразу. Гарненько все обміркуйте.

Водолій

Є ризик отримати серйозні травми: переломи або сильні удари. Будьте уважні на дорозі, є ризик невеликих ДТП. У другій половині дня можлива зустріч з давнім знайомим.

Риби

Сьогодні вам увесь день варто присвятити утриманню влади. У вас з’явилися заздрісники, які хочуть зайняти ваше місце. Проявіть характер. Тільки уникайте гучних з’ясувань стосунків.

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